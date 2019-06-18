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18 Червень 2019, Київ 22:24
Новини | Політика

«Опозиційний блок» не зможе включити до списку Єфремова – ЦВК

Єфремова не вдалося включити до списку «Опоблоку»

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«Опозиційний блок» не може включити до свого списку на парламентських виборах колишнього регіонала Олександра Єфремова. Про це журналістам повідомив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.

За його словами, закон про вибори не дозволяє включати нових кандидатів після відповідної встановленої дати – у даному випадку це 10 червня.

Позафракційний депутат Євген Мураєв 15 червня заявив, що колишнього голову фракції Олександра Єфремова, який перебуває під арештом, включили до списку «Опозиційного блоку» замість Володимира Пилипенка.

Дострокові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

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Наразі Олександр Єфремов перебуває у СІЗО Старобільстка Луганскої області. Суд продовжив його арешт до 22 червня.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до судуобвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.

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