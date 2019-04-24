Суд продовжив арешт Єфремова – ГПУ

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову ще на два місяці.

Як повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган, він перебуватиме під вартою до 22 червня.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова з Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

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4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.