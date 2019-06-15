Єфремова включили у першу десятку списку «Опоблоку» – Мураєв

Колишнього голову фракції Олександра Єфремова, який перебуває під арештом, включили до списку «Опозиційного блоку» замість Володимира Пилипенка, повідомив в ефірі телеканалу «Україна» позафракційний депутат Євген Мураєв.

«Я дуже сподіваюся, що це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які знаходяться в місцях позбавлення волі через режим Порошенко. Я б хотів, щоб на це звернув увагу Зеленський і все-таки звільнив цих людей», – заявив він.

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Наразі Олександр Єфремов перебуває у СІЗО Старобільстка Луганскої області. Суд продовжив його арешт до 22 червня.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.