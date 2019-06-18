ЦВК зареєструвала 122 кандидати у народні депутати України

Центральна виборча комісія зареєструвала 122 кандидатів у народні депутати України, йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

«Комісія зареєструвала 97 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування. Також комісія зареєструвала 25 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, станом на 18 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 583 кандидатів у народні депутати, в тому числі, балотуються у порядку самовисування – 511, висунуті політичними партіями – 72.

На 21 липня призначені позачергові вибори до Верховної Ради, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржений у Конституційному суді України. Своє рішення щодо конституційності указу КСУ має оголосити не пізніше ніж 29 червня. В разі, якщо указ був би визнаний неконституційним, чергові вибори мали б відбутися 27 жовтня.

Підстави для видання указу неоднозначні. Зеленський стверджує, що такою підставою є відсутність коаліції у Верховній Раді ще з 2016 року. Керівництво Верховної Ради натомість подало до Конституційного суду документи про те, що коаліція, принаймні формально, існувала до 17 травня – в такому разі президент не мав права видавати свій указ уже 21 травня.