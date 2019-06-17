Зеленський повторив думку про законність свого указу про розпуск парламенту

Президент України Володимир Зеленський повторив свою думку про законність указу про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів, який нині перебуває на оскарженні в Конституційному суді.

Спілкуючись із журналістами під час перебування з візитом у Парижі, на запитання про це Зеленський відповів: «Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили згідно з законом. Я розпустив Раду і згідно з законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Я й не думаю, що буде інше рішення».

А у відповідь на запитання про його дії в разі, якщо указ буде визнаний неконституційним, він запропонував усе-таки дочекатися рішення і заявив, що «не хоче впливати на суд».

Наразі на 21 липня призначені позачергові вибори Верховної Ради України, відповідно до указу нового президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржений у Конституційному суді України. Своє рішення щодо конституційності указу КСУ має оголосити не пізніше ніж 29 червня. В разі, якщо указ був би визнаний неконституційним, чергові вибори мали б відбутися 27 жовтня.

Підстави для видання указу неоднозначні. Зеленський стверджує, що такою підставою є відсутність коаліції у Верховній Раді ще з 2016 року. Керівництво Верховної Ради натомість подало до Конституційного суду документи про те, що коаліція, принаймні формально, існувала до 17 травня – в такому разі президент не мав права видавати свій указ уже 21 травня.