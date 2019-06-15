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15 Червень 2019, Київ 22:47
Новини | Політика

КСУ продовжить розгляд справи про конституційність розпуску Верховної Ради 18 червня

КСУ проводитиме засідання в закритому режимі

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Конституційний суд України планує продовжити розгляд питання конституційності розпуску президентом України Володимиром Зеленським Верховної Ради у вівторок, 18 червня.

Початок засідання – 10:00. Воно проходитиме у закритому режимі.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конституційного суду України. Київ, 11 червня 2019 року
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23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.

/**/ /**/ /**/ 11 червня КСУ розглянув відкриту частину провадження щодо указу президента про розпуск Верховної Ради
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