КСУ продовжить розгляд справи про конституційність розпуску Верховної Ради 18 червня

Конституційний суд України планує продовжити розгляд питання конституційності розпуску президентом України Володимиром Зеленським Верховної Ради у вівторок, 18 червня.

Початок засідання – 10:00. Воно проходитиме у закритому режимі.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.