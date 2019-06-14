Кількість прихильників дострокових виборів зросла на 16 відсоткових пунктів – «Рейтинг»

Кількість прихильників дострокових парламентських виборів за місяць зросла на 16 відсоткових пунктів до 88%, йдеться в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг».

82% опитаних вважають, що оскарження групою народних депутатів у Конституційному суді указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і призначення дочасних виборів «є не стільки захистом законності, як намаганням народних обранців продовжити свої повноваження хоча б на декілька місяців». Іншої думки у цьому питанні дотримуються 9% респондентів.

Згідно з опитуванням, 67% респондентів вважають, що новообраний парламент буде більш ефективним, аніж попередній.

Опитування відбувалося в період 8-12 червня. У ньому взяли участь 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше, ніж два відсотки.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.

11 червня Конституційний суд України розглянув відкриту частину провадження щодо конституційного указу президента. Суд має оголосити своє рішення до 29 червня.