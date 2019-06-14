«Конгресмени питають про Зеленського, розпуск Ради». Активісти діаспори розповіли про «українські дні» у Конгресі США

У Конгресі США відбулись так звані «українські дні». Це регулярна подія. Представники української діаспори зустрілись із конгресменами США, щоб розповісти про нагальні проблеми України і заручитися їхньою підтримкою. Цьогоріч ці зустрічі припали між двома виборами в Україні – президентськими і парламентськими. Розповідаємо, про що українці говорили з конгресменами.

Кожного з конгресменів турбує, що ми думаємо про президента України і про його політику

Ірина Мазур приїхала до Вашингтона з Пенсильванії – в «українських днях» у Конгресі вона бере участь уже п’ятий рік поспіль. Цьогоріч, як і ще близько сорока українців, вона весь день провела, зустрічаючись із конгресменами й сенаторами.

«Ми сюди прийшли з певною низкою питань – це підтримка санкцій, невизнання анексії Криму, надання Україні фінансової й військової допомоги, – каже Ірина Мазур. – Але в перебігу цих зустрічей задаються живі запитання – і кожного з конгресменів турбує, що ми думаємо про президента України і про його політику. Про останні призначення, про розпуск українського парламенту. В нас вже було чотири зустрічі, і кожен з представників Конгресу нам задав ці питання в тій чи іншій формі».

Всі завжди звертають увагу, що наші кампанії громадського лобіювання є дуже потужними – що такого не має жодна інша держава

Це спосіб так званого громадського лобіювання – коли люди приходять до конгресменів зі своїх округів, щоб поговорити про те, що їх турбує. Для самих політиків це також важливо.

Ірина Мазур каже: конгресмени розуміють, що якщо вони не почують своїх виборців, на наступних виборах люди за них не проголосують.

«Для їхньої громади, громади виборців, питання України є пріоритетом. Відповідно, якщо це питання є пріоритетом для нас, це питання має бути пріоритетом для них. Усі завжди звертають увагу, що наші кампанії громадського лобіювання є дуже потужними – що такого не має жодна інша держава. Сюди приїжджають виборці з інших штатів – сьогодні, наприклад, тут є люди з Флориди й Каліфорнії. Коли конгресмени й сенатори бачать, що люди щиро говорять про ситуацію в Україні, це їх переконує», – каже вона.

Один з конгресменів, який послідовно підтримує Україну, – республіканець Браян Фітцпатрік. Сьогодні в нього також зустріч зі своїми виборцями. Політик розповідає: він постійно спілкується з українцями в США і цінує їхню підтримку.

«Я люблю цих людей. Я добре їх знаю – це люди з моєї громади. Сьогодні ми говорили з ними про мою можливу поїздку до України, щоб зустрітись із новообраним президентом і дати йому зрозуміти, що зараз у нас дуже добрі відносини між групою України в Конгресі США й Американського групою у Верховній раді. Ми спілкуємось і говоримо про важливість близької співпраці, коли йдеться про обмін інформацією, військову допомогу, економічну підтримку й торгівлю», – каже американський політик.

Зустрічі з конгресменами – це не просто розмови й обіцянки про підтримку. Учасники «українських днів» запевняють, що громадське лобіювання українців дає прямий результат. Полковник американської армії Роман Андрейчик каже: минулоріч це допомогло отримати Україні захисну зброю.

Найважливішим досягненням цього року було надання Україні протитанкових ракет «Джавелін»

«Найважливішим досягненням того року було надання Україні протитанкових ракет «Джавелін». Я над цим працював також – ми говорили про це з законодавцями. Пізніше наш конгресмен подав таку пропозицію в Конгрес. Американське військо не завжди хоче давати свою найліпшу зброю. Але цього разу вийшло – через те, що ми провели кампанію, потім відповідне рішення ухвалили в Конгресі, і президент його підписав», – каже він.

«Українські дні» в Конгресі, як правило, відбуваються двічі на рік. Їх організовує Український конгресовий комітет Америки.