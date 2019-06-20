«Команда Фі»: як Фірташ в Австрії тримається за свій вплив і статус олігарха в Україні

Доля українського олігарха Дмитра Фірташа тісно переплетена з українським політичним життям. В Україні він «вийшов з тіні» за часів Ющенка, став одним зі спонсорів режиму Януковича, а після Революції гідності втік до Австрії. Там його й наздогнало правосуддя – щоправда, не українське. США запідозрили його в корупційних діях і їхній запит на екстрадицію прикував олігарха до Відня на наступні 5 років. І вже наступного тижня Австрія має вирішити, чи екстрадувати його до Сполучених Штатів. І хоча фізична відсутність дещо послабила впливи Фірташа в Україні, але не позбавила його повністю – адже тут залишився великий бізнес, медіа-імперія та представництво в Раді. Проте весь цей час поруч із Фірташем – його вірні політичні соратники з проросійськими поглядами. На чолі з Юрієм Бойком, який має один із найвищих рейтингів як потенційний прем’єр-міністр. Нещодавно Фірташ відзначив у столиці Австрії свій день народження, куди традиційно з’їхалися впливові українські політики та бізнесмени. «Схеми» розповідають, хто був серед іменитих гостей олігарха.​

2 травня у столиці Австрії свій 54-й день народження відзначав український олігарх Дмитро Фірташ. Той, кого називали одним із основних фінансових стовпів режиму президента-втікача Януковича.

​Знімальна група «Схем» приїхала до Відня, щоб побачити, хто з впливових українських політиків приїде привітати олігарха особисто.

Одним із перших автомобілів, помічених журналістами біля VIP-терміналу віденського аеропорту Швехат, був Мерседес, яким зазвичай користується сам Фірташ.​

Уже за 20 хвилин із VIP-терміналу вийшов незнайомий чоловік із квітами і привітався з водієм «Мерседеса» – вочевидь, водієм Фірташа.

Слідом за ним термінал залишив і Юрій Бойко – народний депутат від «Опозиційного блоку», якого на виборах президента України висунула своїм кандидатом «Опозиційна платформа – за життя» і який посів четверте місце.

Автівку, в яку сів Бойко, журналісти бачитимуть ще не один раз, а кілька вечорів поспіль – запаркованою біля віденського будинку Фірташа.

Уперше розкішний маєток неподалік від центру Відня, в якому мешкає олігарх, «Схеми» показали ще два роки тому.

Дмитро Фірташ вже шостий рік вимушено перебуває в Австрії, намагаючись уникнути екстрадиції в США.

В очікуванні екстрадиції

В Америці олігарха підозрюють у спробі підкупу урядовців Індії. Йшлося про отримання там ліцензії на видобуток сировини – титанової руди. А вже готову продукцію на її основі Фірташ начебто планував продавати американській компанії «Боїнг». Натомість, захист олігарха всі звинувачення відкидає.

Арештований Фірташ був у Відні у 2014 році – за запитом американських правоохоронців.

Пізніше його звільнили під заставу у більше ніж сотню мільйонів євро на період вирішення питання про екстрадицію, яку його адвокати всіляко затягують, пояснює українка Іванна Білич, викладачка права у Нью-Йоркському університеті, яка досліджує цей кейс.

«Це питання регулюється договором між Австрією і Сполученими Штатами. Винятками до екстрадиції можуть бути якісь політичні або інші питання, які також регулюються договором, – розповідає юристка. – І, власне, це те, у чому захист намагався переконати суд: сказати, що це питання є політичним і що Сполучені Штати надзвичайно зацікавлені у тому, щоб отримати Дмитра Фірташа. А для його екстрадиції начебто є якась більша зацікавленість, ніж правомірна. Вони програли ці аргументи в судах, і наразі Верховний суд Австрії має дати передостаннє слово. Останнє – за їхнім міністерством юстиції».

І саме це передостаннє слово Верховний суд Австрії оголосить наступного тижня – 25 червня. Якщо суд ухвалить рішення про екстрадицію, олігарха можуть доправити до США вже на початку липня. Про це йдеться в офіційному листі адвоката Фірташа чикагському судді, який процитувало американське видання NBC news 7 червня.

Адвокат Ден Вебб, який представляє Фірташа, написав: «Хоча неможливо з упевненістю прогнозувати, австрійські адвокати пана Фірташа вважають, що пан Фірташ, за нинішніх обставин, може зіткнутися з екстрадицією ще в перший тиждень липня».

Отже, вже шостий рік Фірташ в Австрії бореться за те, щоб не бути екстрадованим до США.

І при цьому, вже шостий рік, перебуваючи на відстані, будучи обмеженим у пересуванні, Фірташ намагається не втратити в Україні політичний вплив, свою бізнес-імперію, а з нею і статус олігарха.

«Людина, яка зафіксована в певній країні, а її активи знаходяться в Україні – звісно, вона буде мати проблеми, – пояснює головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина. – І, звісно, Фірташ почав втрачати свій вплив».

На президентських виборах 2014 року Фірташ був одним із учасників політичних домовленостей, в результаті яких один із найрейтинговіших кандидатів у президенти Віталій Кличко відмовився від участі у перегонах, підтримавши кандидата Петра Порошенка.

Сергій Щербина припускає, що олігархи таким чином намагалися стати «акціонерами президентства Порошенка»: «Я так розумію, коли Порошенко приходив до влади, завданням цієї групи було стати акціонерами президентства Порошенка – якщо це сприймати як проект. Власне, з огляду на це і були, напевне, і віденські домовленості, і віденська зустріч. Коли вони фактично погодилися на те, щоб Кличко зняв свою кандидатуру і, за деякими оцінками, Петру Олексійовичу додали десь 20 відсотків до рейтингу, що дозволило йому обратися президентом у першому турі».

Напередодні виборів голови держави 2019 року політична група Фірташа в «Опозиційному блоці» опинилася у непростому становищі. Адже в представників колишньої Партії регіонів було одразу декілька кандидатів.

Один із найрейтинговіших – Вадим Рабінович – представник політичної партії «За життя» разом із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Протягом 2018 року Вадим Рабінович публічно відмовлявся підтримувати іншу запропоновану колишніми регіоналами кандидатуру – Юрія Бойка, міністра енергетики за часів Януковича, соратника олігарха Фірташа, а відтак – міг відтягнути на себе велику частину голосів виборців.

Наприклад, у травні минулого року в ефірі телеканалу Newsone Рабінович обіцяв: «Єдина людина, яка точно не буде представником південного сходу, якщо таке об’єднання буде, це буде Юрій Бойко. А ідеолог цієї справи Льовочкін сидітиме у французькій в’язниці найближчі півроку. От я вам дав прогноз, а ви потім перевірте – правий я був чи ні».

У липні того ж 2018-го Рабінович стверджував: «Ніякого об’єднання під Бойка не буде ніколи. Почуйте мене».

Більше того, Вадим Рабінович публічно конфліктував і з іншим наближеним до олігарха Фірташа політиком – Сергієм Льовочкіним. Наприклад, відкрито звертався до Льовочкіна в ефірі Newsone: «Дорогий пане Льовочкін, дорогий для народу України, звичайно. Я вже обрав, обрав одразу, обрав давно, і зараз хочу передати вам мою відповідь. Засуньте свої гроші собі у дупу».

Та вже наприкінці 2018 року Рабінович і Бойко оголосили про об’єднання – і за кілька місяців після цього Рабінович публічно підтримав кандидатуру Бойка, який і став єдиним кандидатом в президенти від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя».

«Те, що ми змогли висунути єдиного кандидата, підвищило рівень довіри до нашої роботи, роботи партії», – змінив тоді риторику Рабінович.

Імовірно, у разі потрапляння до другого туру президентських виборів Юрій Бойко мав би забезпечити Петру Порошенку його переобрання на другий термін. Адже саме Юрія Бойка в період передвиборчої кампанії активно піарив телеканал «Прямий», який пов’язують з Порошенком. Зрештою, кандидат у президенти Юрій Бойко посів четверте місце на президентських виборах.

Віденське свято олігарха

Відень. Вулиця Раухенштайнгассе.

Знімальна група «Схем» помічає, як сюди 2 травня привозить водій Фірташа Юрія Бойка.

Там же журналісти побачили і колишнього керівника охорони Фірташа і одного з тих парламентарів, які голосували за так звані диктаторські закони 16 січня – Івана Мирного. Нині він депутат від «Опозиційного блоку».

«Схеми» виявили ресторан, де святкували день народження олігарха, на сусідній вулиці.

Численна охорона чатувала не лише на вході до закладу, але й на підступах до вулиці, де відбувалося святкування. Помітивши журналістів, бодігарди одразу ж спробували сховати гостей від камер.

Серед присутніх журналісти помітили також народного депутата від «Опозиційного блоку», який за часів Януковича був головою Чернівецької ОДА, Михайла Папієва.

Слідом за ним вітати Фірташа прибув ще один парламентар від групи «Воля народу» Іван Фурсін, який мав з олігархом давні бізнес-стосунки.

​Пізніше до гостей приєдналися і брати-бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси.

Григорій Суркіс не відмовив «Схемам» у розмові, під час якої дуже тепло відгукнувся на адресу олігарха: «Ми пишаємось нашою дружбою, ми пишаємося дружбою наших дітей. І я вам скажу з великою повагою до тої ситуації, в якій зараз опинився Дмитро Фірташ. Між іншим, хтось б’є себе кулаком в груди і каже: я патріот. Я вам скажу відверто, що я не знаю, хто більший патріот: Дмитро Фірташ, який весь час, коли був в Україні і мав можливість, у тому числі, постачати газ в Україну по 50 доларів за тисячу кубічних метрів, і не були такі шалені тарифи і комунальні послуги в населення в платіжках, чи ті, хто сьогодні б’ють себе в груди, блокують Донбас і торгують разом з тим же Донбасом і отримують».

Брати Суркіси вже декілька разів ставали фігурантами розслідувань «Схем».

Першого разу, коли навесні 2018 року одночасно з тоді провладним депутатом Олександром Грановським, який має тісні контакти з українськими правоохоронцями, один із братів Суркісів відвідував Адміністрацію президента.

Сам Григорій Суркіс під час розмови зі «Схемами» у Відні підтвердив, що знайомий із Грановським: «Ну, скажіть, будь ласка, чи можливо в місті Києві не знати таку людину, як Грановський? Ми в якихось компаніях з ним, безумовно, перетинаємось. Але я жодного разу з ним не розмовляв щодо його допомоги в тих чи інших судових процесах».

Саме в той період, навесні 2018-го, у Німеччині за запитом України був затриманий бізнесмен Дмитро Крючков, якого детективи НАБУ та антикорупційні прокурори підозрюють у розкраданні сотень мільйонів гривень.

У тій справі фігурує не лише бізнесмен Крючков, а й брати-бізнесмени Суркіси – міноритарні акціонери напівдержавного «Запоріжжяобленерго». Поки – лише як свідки, але слідство офіційно досліджує їхню роль в цій корупційній схемі.

А навесні вже цього року «Схеми» оприлюднили записи телефонних розмов, в яких фігурують голоси людей, схожих на братів-бізнесменів Суркісів і того самого Дмитра Крючкова. І ці розмови свідчать про те, що Крючков вів свою діяльність саме під їхнім керівництвом.

Проте сам Григорій Суркіс у розмові зі «Схемами» в день святкування у Відні дня народження олігарха від зв’язку із Крючковим відхрестився.

​– Я жодним чином ніколи не був з Крючковим нічим поєднаний. Я жодним чином з ним ніколи не займався бізнесом. І ви знаєте, іноді ми бачимо поєднання різних людей: Коломойський і Ахметов розмовляють між собою. Та це розмови, які жодним чином не мають відношення до цих двох людей. Це вирвані із контекста розмови Ахметова з кимось і розмова Коломойського з кимось. Я вам це твердо гарантую…

– Тобто, ви не заробляли на діяльності компанії «Енергомережа»?

– Я жодним чином ніколи... ні я, ні мій брат не мали жодних економічних стосунків з Крючковим… Декілька років тому детективи НАБУ мали можливість нас запитати про це, ми дали всі пояснення. І другий раз нас, власне кажучи, викликали детективи НАБУ, коли ви вийшли в ефір зі своєю програмою.

Бізнесмен Крючков нещодавно був екстрадований в Україну – і вже навіть встиг вийти з-під варти під заставу.

Хоча Григорій Суркіс спершу спростовував причетність до оборудок Крючкова, врешті він визнав, що певні фінансові відносини між ним та обвинуваченим були, але іншого характеру.

–​ Ви вносили заставу за пана Крючкова, коли його повернули в Україну?

– Ні.

–​ Я правильно розумію, що ви навіть не знайомі з ним? Чи не мали справ, про які йдеться?

– Послухайте, я скажу ще одну річ, яка, власне кажучи, можливо не є таємницею – колись одна людина, яка є для мене людиною близькою, попросила дати фірмі пана Крючкова гарантію від мого депозита. Я її надав. Надав двічі. Тобто, він отримував кошти під гарантію мого депозита – тобто кредит. Перший раз він погасив цей кредит. А другий – ні. Скажіть, будь ласка, якщо ми заробляли, як ви розказували в своїй програмі про те, що ми заробляли шалені кошти – якщо мова йшла про 4 300 000 гривен, якщо я не помиляюсь, другий раз, коли я надав за проханням свого друга пану Крючкову чи його фірмі.

–​ Друга ви назвати можете цього?

– Це не має значення, який друг.

–​ Це не Кононенко?

– Ні.

Хто цей друг – невідомо. Але слідством встановлено: серед підприємств, які погоджувались сплачувати за електроенергію не напряму обленерго, а саме компанії Дмитра Крючкова, були і підприємства олігарха Дмитра Фірташа – якого брати Суркіси називають своїм другом.

– У вас є якісь бізнесові інтереси з Дмитром Фірташем?

– Жодних бізнесових інтересів разом з Дмитром Фірташем у нас ніколи не було. Жодних. Ми просто товаришуємо. І я думаю, що всі ті люди, які приїхали сюди, у Відень, як і завжди – вони пишаються тим, що вони мають сьогодні можливість в такий день поздоровити Дмитра Фірташа з днем народження…

У розмові зі «Схемами» у Відні Григорій Суркіс також висловив сподівання на те, що за нового президента Володимира Зеленського олігарх Дмитро Фірташ зможе повернутися на батьківщину: «Я вважаю, що це великий шанс для України – тому що пан Зеленський, який обраний президентом України, отримавши 73% голосів, можливо, зробить все для того, щоб такі люди, як Дмитро Фірташ, слугували Україні і мали можливість бути в своїй родині, повернутися в Україну і разом з усіма зробити так, щоб країна була єдина».

В гостях у генпрокурора

За тиждень до цієї розмови у Відні нам вдалося зафіксувати як автівка, якою користуються брати Суркіси, виїхала з території Генеральної прокуратури у Києві.

У ті дні в медійних заголовках рясно майоріло їхнє прізвище, адже в Україну екстрадували Дмитра Крючкова. Що означало, що він може почати давати слідству викривальні покази на бізнесменів.

Чому Суркіси, фігуранти справи НАБУ – приїжджали в Генпрокуратуру, яка здійснює над цим слідством нагляд – тобто, визначає його подальшу долю? Чи знали про цей візит детективи? З ким саме зустрічались Суркіси та чому заїжджали на закриту територію ГПУ?

Ось як це пояснили у Генпрокуратурі:

«25 квітня 2019 року І. Суркіс та Г. Суркіс перебували на особистому прийомі громадян, який здійснювався Генеральним прокурором, із питань забезпечення вжиття правоохоронними органами скоординованих заходів у розслідуванні кримінальних проваджень щодо діяльності Федерації футболу України», – йдеться у відповіді прес-служби ГПУ від 16 травня 2019 року.



ГРАФІКА

Пізніше Григорій Суркіс цю версію «Схемам» також письмово підтвердив і водночас заперечив домовленість з Дмитром Фірташем щодо розрахунку його підприємствами перед компанією Дмитра Крючкова: «У цей день я був на особистому прийомі громадян Генеральним прокурором України у зв'язку із кримінальними провадженнями щодо діяльності Федерації футболу України. Така сама заперечна відповідь – ні – я не домовлявся з Фірташем про розрахунок його підприємствами за спожиту електроенергію компанії бізнесмена Дмитра Крючкова».

Того ж дня «Схемам» також вдалось зафіксувати, що одразу після Суркісів закриту територію Генпрокуратури залишив і народний депутат Олександр Грановський, відомий своїми зв’язками та впливом серед правоохоронців.

Сам парламентар пізніше письмово відповів:

– Не можу пригадати, щоб одночасно з панами Суркісами відвідував ГПУ.

– А що саме ви там робили і з ким зустрічались?

– Не пам’ятаю. Міг бути і на допиті, і міг бути на зустрічі.

Спростував синхронний візит з Грановським і Григорій Суркіс: «Я не зустрічався й не бачився з народним депутатом Олександром Грановським на території Генеральної прокуратури України 25 квітня 2019 року».

Водночас, підлеглі генпрокурора Луценка пояснили це так.

«Народний депутат України О. Грановський цього дня на особистий прийом до Генерального прокурора України не звертався, хоча дійсно відвідував Генеральну прокуратуру України, користуючись правом безперешкодно відвідувати органи державної влади…» – відповіли в прес-службі ГПУ.

ГРАФІКА

Льовочкін в гостях у Фірташа

На терасі віденського ресторану, де продовжували святкували день народження Фірташа, серед інших гостей журналісти помітили нового впливового візитера.

Охорона олігарха заважала журналістам підійти ближче, щоб розгледіти його.

«Ваш телефон може загубитися. Обережніше тримайте телефон, можете загубити», – повторював охоронець, заважаючи «Схемам» знімати.

Та журналістами все ж вдалося зафіксувати ексголову адміністрації президента Януковича, колишнього депутата від «Опозиційного блоку», а нині члена партії «Опозиційна платформа – За життя» – Сергія Льовочкіна.

Після перемоги Євромайдану і втечі Януковича Льовочкін зберіг свій політичний вплив.

Як і Дмитро Фірташ, Сергій Льовочкін був серед учасників віденської зустрічі Порошенка напередодні президентських виборів 2014 року, про яку йшлося на початку.

Напередодні другого туру президентських виборів 2019 року Льовочкін літав до Ізраїлю на святкування дня народження іншого олігарха Ігоря Коломойського, пов’язаного з Володимиром Зеленським.

Тоді до Тель-Авіва народний депутат літав приватним літаком з бортовим номером OE-IRK.

​Борт має австрійську реєстрацію – і ним часто користується родина олігарха Фірташа та його оточення. Наприклад, його дружина – Лада Фірташ – неодноразово літала на ньому із Відня до Києва минулого та цього року.

«Схемам» вдалося отримати маршрути і списки пасажирів цього літака за останні півроку. І ці дані свідчать про те, що окрім родини Фірташа, пасажиром цього літака неодноразово був і Сергій Льовочкін із родиною.

Під завісу свята

Близько до першої ночі гості Дмитра Фірташа почали розходитись, залишаючи віденський ресторан.

Тож на вулиці біля закладу навіть утворився затор із автомобілів преміум-класу.

Уже на виході з ресторану журналістам вдалося зафіксувати і самого іменинника.​

За тиждень після фільмування віденського свята та його гостей «Схеми» пішли до Верховної Ради, щоб поцікавитися у нещодавніх візитерів – що пов’язує їх з олігархом?

Юрій Бойко запевнив, що «у них нічого немає, крім дружніх відносин».

– Що вас пов’язує з паном Фірташем?

– Дружні відносини, ми протягом п’яти років вітаємо з днем народження. Крім дружніх відносин у нас нічого немає. У нас був день народження – я там побував і полетів звідти.

– А чи фінансував пан Фірташ вашу кампанію на пост президента України?

– Усі, хто фінансував нашу кампанію на виборах президента України – вони відображені в деклараціях, їх перевірила НАЗК, і, наскільки я знаю, питань особливих там не було.

Михайло Папієв теж пояснив свій приїзд у столицю Австрії дружніми стосунками з Фірташем:

– У мене дружні стосунки з Дмитром Васильовичем Фірташем, ви це знаєте. І вони ще з минулого століття, з 80 років. Ми в Чернівцях познайомилися.

– А в політиці він підтримує вашу діяльність?

– У політиці як товариш він дає мені поради, і ті поради, в абсолютній більшості своїй, є слушними. Я їх враховую.

І в Бойка, і в Папієва «Схеми» запитали, чи будуть близькі до олігарха Фірташа люди у виборчому списку партії «Опозиційна платформа – За життя» на майбутніх парламентських виборах – ще до оголошення Зеленським про розпуск Верховної Ради.​

– А чи можна буде побачити людей з оточення пана Фірташа у списку «Опозиційної платформи – За життя»?

– Давайте ми доживемо до списку – і тоді побачите дуже багато цікавого. Там буде багато нових облич.

– Але там будуть люди, афільовані з паном Фірташем?

– Ні.

Натомість Папієв від прямої відповіді на це запитання ухилився, пояснюючи це «невизначеністю»:

– Які шанси, що ви будете балотуватися від «Опозиційної платформи – За життя»?

– Я вам поясню. Для того, щоб людина ухвалила рішення...От, наприклад, вам кажуть: ви підете на телебачення БМВ? І ви питаєте: а хто там власники, яка редакційна політика? Тобто, ви вивчаєте питання – а після цього вже говорите. Я серйозна людина. Як я можу казати вам про балотування...Є багато невизначеностей, але я, як людина, яка за базовою освітою фізик, ухвалюю рішення, коли є якась визначеність і передбачуваність процесів. А просто приймати участь задля участі… Я люблю перемагати.

Вже за кілька днів після цього спілкування у Верховній Раді, 20 травня,під час своєї інавгураційної промови президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту – і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

​А вже 6 червня партія «Опозиційна платформа – за життя» презентує свій список кандидатів у депутати. У списку: перший номер у Юрія Бойка, 5-й – у Сергія Льовочкіна, 17-й – у Григорія Суркіса, 21-й – у Михайла Папієва.

А, отже – у списку партії «Опозиційна платформа – за життя» таки опинились люди з найближчого оточення олігарха Фірташа.

«Схеми» звернулися з проханням про коментар до самого бізнесмена і чекають на відповідь.

За майже п’ять років вимушеного перебування в Австрії, схоже, Дмитро Фірташ не тільки не втратив статус українського олігарха, а й може повернути політичний вплив в Україні.

«Льовочкін-Фірташ, як і інші впливові олігархи, будуть вкладатися в різні політичні проекти певною мірою. Однак базовий проект в них, я думаю, буде один. Це – «Опозиційна платформа», яка матиме доволі непогані в наших умовах електоральні показники, – пояснює головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина. – Це політичне об’єднання з Віктором Медведчуком, яке консолідує навколо себе і навколо Юрія Бойка ще одного партнера – Фірташа і Льовочкіна певний електорат, який достатньо стабільний».

За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного з 8 по 12 червня, проросійська партія«Опозиційна платформа – за життя» утримує другу сходинку рейтингу – після президентської партії «Слуга народу». «За життя» набирає 11,1%підтримки тих виборців, які мають намір голосувати і визначились із симпатіями.

А це означає – вже за місяць Дмитро Фірташ може отримати вплив на другу за чисельністю фракцію у Верховній Раді. А з нею – і вплив на призначення Кабінету міністрів, генерального прокурора та інші посади найвищого рівня. Рівня, яким олігархи, схоже, не збираються поступатися після обрання президентом Володимира Зеленського.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, опублікованого 10 червня, проросійський політик Юрій Бойко має найвищий рейтинг серед тих, кого українці хочуть бачити прем’єр-міністром – це 12,9 % серед опитаних українців, які голосуватимуть і вже визначилися із симпатіями. Більше ніж на відсоток випереджаючи Юлію Тимошенко. В неї – 11,3%.

Ось як під час з’їзду партії «Опозиційна платформа – За життя» у червні про Юрія Бойка відгукнувся Сергій Льовочкін: «Одночасно з парламентом, за чинною Конституцією, Україна обиратиме і новий уряд, і нового прем'єр-міністра. Відмінність нашої команди від інших у тому, що у нас є такий майбутній прем'єр-міністр – це Юрій Бойко».

​І додав через паузу: «Він знає, що потрібно робити, і як потрібно робити».