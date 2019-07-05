Разумков не захотів коментувати інформацію «Схем» про сумнівних кандидатів до ВР

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков не захотів коментувати інформацію «Схем» про сумнівних кандидатів до Верховної Ради президентської політсили. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

​На запитання, чи виключать когось із цієї партії в результаті постараймеріз, Разумков не зміг відповісти: «Я думаю, що мені зараз буде некоректно це озвучувати. Щодо окремих людей я буду голосувати як член з’їзду, щоб їх виключили», – зазначив він у коментарі «Схемам» 3 липня.



При цьому лідер партії запевнив, що оприлюднена журналістами інформація щодо суперечливого минулого декого з кандидатів від «Слуги народу» бралася до уваги. Утім він не зміг пояснити, як саме.

«Це внутрішня перевірка, я вам цього коментувати не буду», – відповів він.

Раніше журналісти «Схем» виявили, що низка кандидатів від пропрезидентської партії мають суперечливу репутацію.

Так, наприклад, 22 номер у списку «Слуги народу» Андрій Холодов має родинні зв‘язки з кумом президента Росії Володимира Путіна, а дружині цього кандидата належить австрійська вілла вартістю у 6 мільйонів євро.

24 номер у списку «Слуга народу» Сергій Кальченко допоміг російському акторові Федору Добронравову, відомому антиукраїнськими заявами, у суді скасувати заборону на в’їзд в Україну.

Номер 56 Олена Мошенець під час та після Революції Гідності працювала заступницею головного редактора видання з неформального медіахолдингу колишнього першого віцепрем'єра та голови Нацбанку Сергія Арбузова. Сама вона, щоправда, наполягає, що до її компетенції на цій посаді «входили спеціальні додатки до газети, що стосувались лише бізнес-тематики (агро, технології, медицина, управління тощо)».

99 номер «Слуги народу» Михайло Соколов має російський паспорт. Станом на 4 липня на сайтах Федеральної податкової служби та Управління з питань міграції Російської Федерації, можна побачити, що цей документ досі дійсний, хоча сам він наголошує, що російського паспорта у нього немає.

170 номер Анастасія Рагімова у 2014 році, вже під час війни на Донбасі, виступала на партійному з‘їзді «Опозиційного блоку», а її чоловік Насіб Рагімов, схоже, має проблеми із законом: у 1997 році він був затриманий за хуліганство, у 1999 – за непокору співробітникам міліції, а у 2017-му розшукувався поліцією як особа, яка переховувалась від органів досудового розслідування.

Сама Рагімова у коментарі «Схемам» запевнила, що на з'їзді «Опозиційного блоку» в 2014 році була в якості викладача. І додала, що в її чоловіка «немає жодних проблем із законом».

Віднайдену інформацію журналісти «Схем» надсилали керівництву партії «Слуга народу» ще 14 червня і запитували, яким чином до партійного списку потрапили люди з сумнівним бекграундом. Однак відповіді не отримали.