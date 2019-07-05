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Радио Донбасс.Реалии начинает эфиры о партиях-лидерах электоральных симпатий в Украине.

Вернуть жителей неподконтрольного Донбасса ментально, сделать КПВВ комфортнее и с рынками, поддержать Владимира Зеленского на пути выполнения «Минска», объединить украинцев ментально и культурно – это часть обещаний партии «Слуга народа» жителям Донбасса.

Как именно команда Зеленского будет выполнять эти обещания – и не повторят ли они ошибок предыдущего парламента и Президента? Об этом Радио Донбасс.Реалии расспрашивали представителя медиакоманды партии «Слуга народа» Андрея Бузарова и советника команды Зеленского по политическим вопросам Никиту Потураева.

– В программе партии «Слуга народа» обозначено, что партия обещает создать систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украину. Что это за система и как она будет работать?

Никита Потураев: Сейчас мы прорабатываем разные технологические возможные решения. Из того, что мы можем сделать – платформенное решение. Условный Netflix – стриминговое видео, агрегатор, откуда гражданин может взять любой контент.

Ведь производством только информационного контента мы не выиграем эту информационную войну. Там должен быть и развлекательный контент, и просветительский.

Я не могу сказать, что у нас сейчас есть дискуссии какое решение лучше, а какое хуже. У нас идет ревизия ресурсов. В этом смысле и президент, и коллеги из Офиса президента встречаются с западными коллегами, друзьями, которые уже помогают, финансируют программы, связанные, в том числе, с информированием людей на неподконтрольных территориях.

– Где гарантия, что этот стриминговый проект, платформа не будет заблокирована на оккупированной территории, как сейчас многие украинские СМИ?

Никита Потураев: Поэтому, нельзя этим ограничиваться. Нужно также создавать каналы, которые будут пробивать «глушилки». Как минимум один телевизионный и один радиоканал, которые будут пробивать «глушилки». В этом смысле наши западные союзники уже готовы помочь, есть технологические решения. Но мы за свои бюджетные деньги их не потянем.

Здесь не может идти речь, чтобы бросать все силы на одно решение. Нужно пробивать эту стену с разных сторон и использовать все возможности, чтобы люди реинтегрировались в украинское информационное пространство.

– По поводу контента, что именно вы собираетесь рассказывать жителям неподконтрольных территорий? Для сторонника группировок «Л/ДНР» вся система в Украине построена на лжи, многие на оккупированной территории не понимают, что случилось во время Евромайдана, называют антиконституционным переворотом. В Украине еще многие не понимают, что тогда произошло, кто расстрелял протестующих.

Не надо пропагандировать, что Революция достоинства – это было прекрасно. Он не верит, ну хорошо, не верит

​Никита Потураев: В этом смысле, почему я за платформенное решение.Потому что пусть человек, который обходит с помощью VPN и переходит на украинские сайты, даже сомневается, но он все-таки думающий, ему можно упаковывать новости и выгружать такие как мы с вами делаем.

А со сторонниками «Л/ДНР» надо говорить по-другому. Эта защита тоже взламывается. Не надо пропагандировать, что Революция достоинства – это было прекрасно. Он не верит, ну хорошо, не верит. Давайте поговорим с ним о том, какие у нас в Украине цены…

– А какие в Донецке и Луганске цены на тарифы? Сразу вам аргумент будет.

Никита Потураев: Мы знаем точно, что там выше цены на продукты питания, знаем точно, что уровень жизни там ниже, несмотря на то, что у нас высокие тарифы. Мы знаем точно, что там средняя заработная плата ниже, поэтому нам есть чем аргументировать. А если будет получатся в комплексе большой проект, который можно пока обозначить как проект реконструкции и реинтеграции… наши территории тоже нужно реконструировать и реинтегрировать.

Есть пример. Луганская область потеряла Алчевский комбинат. Там больше 60% потерь доходов области. Нужно точно иметь другую программу восстановления этих районов. Там нужна другая экономическая конфигурация.

– От украинских СМИ?

Никита Потураев: Нам понадобится объединение усилий всех, потому что я сказал насчет ресурсов. Государство не потянет создание такой платформы, даже по наполнению контентом. Платаформа чем хороша, она позволяет реализовывать государственно-частное партнерство, нужно вовлекать частные медиаструктуры, вовлекать гражданское общество.

– Андрей, сегодня лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что для возвращения жителей неподконтрольных территорий ментально, нужен запуск правильной информационной политики, объяснив им наше отношение, а не то, что они получают из пропаганды. Что из того, что получали жители из ОРДЛО пропаганда и что нужно убирать, если говорить Украине единым голосом?

Андрей Бузаров: То, о чем говорил на круглом Дмитрий Разумков – тот тезис, который вы процитировали. А именно – изменение политики. Это один из пунктов. То есть, это комплексный подход. Вырывать из контекста одни аспекты или другие очень сложно.

Нам нужно понять изъяны, ошибки, которые были допущены

предыдущей властью.

– Они сейчас еще не поняты?

Должна быть выработана новая государственная и общественная политика в плане взаимоотношения с нашим населением на подконтрольной и неподконтрольной частях

​Андрей Бузаров: Когда я шел на круглый стол, журналисты мне задали вопросы о том, какие были ошибки, ведь это проблема в Донбассе, в регионе, там же сепары, 90% пророссийского населения и прочий бред.

Но Никита сказал грамотную речь. Он разграничил подход в решение проблемы неподконтрольной части и борьбы за подконтрольную часть.

В ближайшее время должна быть выработана новая государственная и общественная политика в плане взаимоотношения с нашим населением на подконтрольной и неподконтрольной частях.​

– Было сказано на круглом столе, что контрольные пункты въезда-выезда должны стать более комфортными. Рядом с ними необходимо открыть центры предоставления админуслуг, рынки, магазины, пункты медицинской помощи. Разве не было логистических центров на КПВВ, которые потихоньку умерли из-за своей непопулярности?

Никита Потураев: Потому что они часть услуг предоставляли формально, они не были удобны для людей. Прелесть этих проектов, что это не стационарные пункты. Неважно, люди приехали из Крыма или из ОРДЛО, чтобы там был комплекс услуг и административных, и юридических, и медицинских, и чтобы можно было переночевать, и магазины. Но эта инфраструктура временная и мобильная.

– Об урегулировании конфликта на Донбассе. Дорожная карта по урегулированию прописана в Минских договоренностях. Об этом тоже заявил Дмитрий Разумков. Значит ли это, что новая Верховная Рада, если «Слуга народа» создаст коалицию, ратифицирует Минские соглашения, продлит закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как это прописано в Минских соглашениях? Как вы будете решать в Раде конфликт на Донбассе?

Никита Потураев: Какая ратификация «Минска»? Это не тот документ, который можно ратифицировать. Он предусматривает ряд законодательных шагов, но это все равно что сейчас обсуждать с представителями России политический блок «Минска». Какой политический блок?

Вы продолжаете пальбу, обстреливаете маркированные санитарные машины. Вы пошли на разведение войск в Станице Луганской и думаете, что мы после этого упадем на колени и начнем выполнять политическую часть Минска? Нет конечно. Наша позиция понятна и не воспринята Москвой.

– Допустим, прекращения огня удалось достичь. Будет ли партия «Слуга народа» голосовать за внесение изменения в Конституцию, в котором прописан особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках децентрализации, как это предусмотрено Минскими соглашениями?

Если бы эти районы сейчас были в составе Украины, у них было бы уже больше прав, чем им рисовали в Москве

​Никита Потураев: Я знаю, что такое децентрализация, а особый статус – это химера для меня.

Я знаю точно, что если бы эти районы сейчас были в составе Украины, у них было бы уже больше прав, чем им в Москве рисовали.

А когда мы двинем реформу децентрализации дальше, вообще будет не о чем говорить.

У каждого населенного пункта в Украине будет особый статус. С такими правами и возможностями, которые в Москве и не снились.

У нас есть «красные линии»: независимость, суверенность, территориальная целостность. Поэтому все, что за этими красными линиями мы не рассматриваем.

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