(Друкуємо мовою оригіналу)

Города Донбасса всё больше интересуют столичных политиков и артистов. Здесь, как и по всей стране, в самом разгаре борьба за симпатии избирателей. Одни призывают мириться с Россией, другие – кастрировать педофилов. А объединяют всех обещания принести мир.

В Славянске набирает обороты предвыборная гонка за звание народного депутата. За симпатии избирателей сражаются 19 кандидатов. Из них трое – Виктория Бурковская, Сергей Виноградов и Наталья Кутова – сотрудники одного киевского предприятия, ещё – городской голова Славянска Вадим Лях, ветеран АТО Сергей Лилеев, два действующих нардепа Юрий Солод и Олег Недава. Также по 47-му округу идут представитель «Слуги народа» Василий Патлачук из Славянска и член ОО «Общественное движение «Слуга народа» Андрей Киселевич из Киевской области. От «Батькивщины» баллотируется житель Святогорска Владимир Скиба, а ещё – Юрий Макогон от «Европейской солидарности», самовыдвиженец Ростислав Мащенко, Вячеслав Попов от партии «Патриот», жительницы Киева Татьяна Ревуцкая и Инна Самовалова, самовыдвиженцы Игорь Татаренко, Анна Тележенко, Артём Тур и Иван Штепа.

Среди наиболее активных – нынешний депутат от 47-го избирательного округа и кандидат Юрий Солод. Он представляет «Оппозиционную платформу – за жизнь». Ряд сайтов недавно опубликовали фотографии Солода в компании с бывшим городским головой Славянска Нелей Штепой. Они гуляли по центральному рынку и покупали сало и колбасы. За обещание «восстановить отношения с Россией» на этого кандидата подали в суд. Солод суд выиграл.

Ещё один активный кандидат – Олег Недава. Плакатов с ним много в Славянске. Он выступает в том числе и за экологию, и за кастрацию педофилов. Олег Недава заявил, что намерен объединить Донбасс. Для этого, по мнению Недавы, надо провести выборы в областные советы и проводить переговоры в соответствии с Минскими соглашениями.

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Выборы и шоу-бизнес

Недавно в Славянске представили кандидатов от партии «Слуга народа». Позднее в город приехал, в рамках поездки по стране, фестиваль «KvartalFest». Перед входом на концертную площадку поставили зелёный баннер с символикой партии и фамилией кандидата по округу Василия Патлачука. А на противоположной стороне проезжей части проявили активность сторонники Юрия Солода и поставили две голубые палатки с символикой своего кандидата. Обошлось без конфликта.

Во время выступления актёров «квартала» политической агитации (кроме упомянутого баннера) не было. Зато был президент Владимир Зеленский. Правда, заочно, в «телефонном разговоре» с Евгением Кошевым:

– Вы что, начали задерживать концерты? – спрашивает голос Зеленского.

– Слушай, мы и при тебе задерживали концерты, – отвечает Кошевой.

– Это не при мне, это при Порошенко вы так задерживали, – уточняет Зеленский.

Были и другие политики. Вот один из диалогов между артистами, изображавшими Юлию Тимошенко и Петра Порошенко:

– Я, между прочим, воспитала и выпустила в жизнь таких политиков, как Арсений Яценюк, Надя Савченко, Ляшко. Это всё мои детки, – говорит «Тимошенко».

– Вы прям «Мать драконов», я скажу, – отвечает Порошенко.

Приехал в Славянск и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. К его приезду на Соборной площади собралось гораздо меньше людей, чем на выступление артистов «KvartalFestа». По его мнению, войну нельзя выиграть военным путём. Но армию укреплять надо. Вот какой путь решения конфликта предлагает Вакарчук: «Сделать здесь, буквально здесь, в Славянске и на всей территории Украины, резко изменения к лучшему. Чтобы те люди, которые живут с той стороны, увидели, что здесь начались перемены». Также Вакарчук убеждён, что переселенцам надо дать право голоса, обеспечить работой и жильём.

Мы попросили Святослава Вакарчука прокомментировать возвращение в Украину четырёх заложников с помощью Виктора Медведчука. Вот что ответил Вакарчук: «Обмен пленными и вся международная политика – это прерогатива президента. Я считаю, что президент должен контролировать эту ситуацию, определять повестку дня… Все, кто ответственный официально за политику в государстве, я уверен, искренне хотят возвращения всех наших заложников и пленных. Это их прерогатива. А политикам перед выборами, особенно тем, кто на самом деле потакает врагу и фактически представляет его в тылу, нечего на этом пиариться».

Выборная кампания продолжается. В Славянске готовятся встречать и других известных политиков.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)