(Друкуємо мовою оригіналу)

14 автомобилей с наклейкой «Дякую!» и одно авто с наклейкой «Зе!». В таком составе по улицам Славянска в это воскресенье проехала колонна участников акции «Україна єднає, Дякую!». Сторонники Петра Порошенко (действующего президента Украины) и Владимира Зеленского (новоизбранного президента Украины) не сошлись в оценке достижений политиков, однако согласились с тем, что патриотам нельзя ссориться, а, наоборот, надо объединяться на благо страны.

Организовал автопробег «Україна єднає, Дякую!» Николай Маник, житель Славянска. Он говорит, что выборы разделили активную часть общества, люди не хотят слушать друг друга, поэтому надо объединяться и поблагодарить всех, кто развивает Украину, в том числе и президента Порошенко.

«К президенту есть куча, уйма всяких вопросов. Он не является для нас какой-то иконой… это просто человек, который в свое время взял на себя ответственность за страну. И те желания, которые мы на него возлагали, надежды он наши оправдал. Мы не за личности, не за должности, мы за нашу страну. Если человек будет делать что-то на благо общества, благо Украины, ему огромное «дякую», – говорит ​Николай Маник​.

Участвует в автопробеге и Анжелика, переселенка из Луганской области. Ее дом остался на оккупированной территории. Вот, за что Анжелика говорит «дякую»: «Благодарить? Мы из Луганской области. Наверное, за то, что мы здесь обосновались и после войны нашли себя. Наверное, это тоже хорошо. В такую трудную минуту тяжело быть президентом, правда?». От президента Владимира Зеленского Анжелика ждет демократии и искоренения коррупции.

Пришла на автопробег и жительница Славянска Татьяна Маник. Она говорит, что Порошенко в критический момент сохранил Украину. А еще для Татьяны важна декоммунизация. На вопрос о коррупционных скандалах, связанных с президентом, женщина отвечает так: «Это все технологии, я считаю. Это все делается для того, чтобы принизить президента, его роль, очернить. Это все с годами станет на свои места».

В автопробеге поучаствовал и житель города Евгений Недосека. Однако на его автомобиле была наклейка «Зе!». Евгений говорит, что против слова «дякую», но поддерживает единство патриотически настроенных горожан: «А что, команда «Зе!» и команда Порошенко должны ссориться?! Я так не думаю. – заявил Евгений Недосека. – Я не хочу «дякувати» Порошенко. Ему не за что «дякувати». Все мое нутро и я лично, я категорически вообще обратно настроен. Но чтобы подчеркнуть, что все-таки, люди, вы не должны ссориться даже на таких делах – я тут, с наклейкой именно «Зе!». Чтобы было видно, что я к «подякам» никакого отношения не имею, но к единству имею непосредственно прямое отношение».

В автопробеге поучаствовали 15 машин. Они проехали по улицам города, а завершилась акция на Соборной площади Славянска.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).