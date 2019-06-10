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В Киеве состоялся форум оппозиционных сил «Доверяй делам» и «Оппозиционного блока», на котором объявили имена кандидатов в Верховную Раду по избирательным спискам. Партию «Доверяй делам» уже прозвали «Партией регионов 2.0» и «Партией мэров» из-за её лидеров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. Почему мэры Харькова и Одессы решили идти в Верховную Раду? Будет ли теперь Юго-Восток ещё больше голосовать за пророссийские партии? На эти вопросы в эфире Радио Донбасс.Реалии ответили политолог Руслан Бортник и журналист Денис Казанский.

Денис Казанский: У нас, в принципе, все политические партии создаются по одному сценарию: собираются какие-то люди с деньгами, ресурсами, определённым влиянием и популярностью и решают: «Надо что-то замутить своё». Скорее всего, что они провели фокус-группу, промеряли потенциальный рейтинг такой партии и рассчитали, что смогут провести свою фракцию в Раду и в дальнейшем лоббировать свои интересы.

– В партии два мэра: Труханов – Одессы и Кернес – Харькова. Будут ли они опираться на административный ресурс?

Денис Казанский: Нельзя отрицать, что эти люди имеют определённую популярность и достаточно высокие рейтинги в своих городах. Но в первую очередь мы говорим о так называемых «сетках». Это люди, которые представляют власть на низовом уровне и напрямую контактируют с громадой, имеют депутатский корпус, есть выходы на бюджетников, на домовые комитеты. И так происходит фактически переписывание протоколов.

Я думаю, что мэры с таким админресурсом – крепкие хозяйственники, у них очень хорошо развита школа фальсификации. Вот давайте вспомним 2015 год. Это были местные выборы. И в Харькове запретили «Оппоблоку» выступать, а потом Кернес пришел в партию «Відродження», и тут же они набрали 50% голосов. Ну как? Ведь на тот момент партия практически не существовала, она была сделана «с нуля», и сразу 50%?

Я знаю, что на Донбассе всегда было много фальсификаций. Я присутствовал на выборах в 2012 году, когда это было очень распространено и открыто всё делалось. Тогда на выборах мэра Енакиева просто нарисовали 93% в протоколе.

Руслан Бортник: Я думаю, что шансы у них есть. Постоянный политический кризис в Украине последние годы привёл к такому парадоксальному явлению: у нас наиболее популярные политики – это региональные, т. е. мэры городов, руководители местного самоуправления или иных административных единиц.

Мне кажется, что партия «Доверяй делам» всё же сделает ставку не на пропорциональную составляющую выборов, а на «мажоритарку». С таким контролем за регионами они вполне могут сформировать свою фракцию. Думаю, один из мотивов, почему Кернес и Труханов создали свою партию, – они устали быть пешками в чужих политических играх. А такое отдельное позиционирование позволяет сохранить субъектность и суверенность в преддверии местных выборов 2020 года.

– В прошлом году против Геннадия Кернеса было закрыто уголовное дело. Не идут ли Кернес и Труханов в Раду, чтобы избежать повторных судебных дел?

Денис Казанский: Кернес сам не идёт в Раду, а значит, ни о какой неприкосновенности говорить не приходится. Но отчасти, конечно же, своя фракция в Верховной Раде – это элемент торга со всеми: с президентом, аппаратом, представителями крупного бизнеса, олигархами. И элемент лоббирования своих интересов, в том числе и регионов, которые они представляют.

Я не думаю, что это даст 100% гарантий от преследования. Скорее, дело не в этом. Если учитывать, какие отношения у Кернеса с Коломойским, а они очень неплохие, то думаю, что эта партия будет подыгрывать в чём-то партии президента. Как и «Відродження» в своё время. Она была в парламентской коалиции, тоже объединяла бывших «регионалов», но была менее токсичной, чем тот же «Оппоблок». Было видно, что эти люди пришли чисто делать бизнес, и им наплевать на пророссийские заявления, дружбу с Москвой. Они голосовали так, как им говорили. Я думаю, что с ними просто потом рассчитывались, и всё. По крайней мере, такая информация ходила.

И за счёт их докупали голоса к той самой коалиции, которой давным-давно по факту не существовало, но, тем не менее, за счёт этих ребят и продвигались нужные законопроекты. Даже если посмотреть, как они голосовали за назначение нужных президенту людей, мы тоже увидим, что они подыгрывали, когда нужно было.

Это очередная история про то, как зайти в Раду, получить квоту и делать деньги. И думаю, что украинский избиратель в это тоже с удовольствием играет. Есть такая вертикаль подкупа, когда депутаты в Верховной Раде берут огромные деньги, а потом раз в 5 лет своим избирателям дарят какие-то крохи. И избиратели за эти крупы и тушёнку продают свои голоса.

– На съезде партии Труханова и Кернеса мэр Покровска заявил, что «пришёл мир». О каком таком мире говорят?

Денис Казанский: На самом деле, миротворческую риторику используют все политики. Потому что, согласно всем социологическим опросам, – это одна из главных потребностей украинцев сегодня. Но нужно учесть, что все говорят о мире максимально абстрактно. Потому что чёткого варианта, как быстро закончить эту войну, кроме капитуляции, то есть сдаться, чтобы завтра не стрелять, нет. Никакого другого быстрого и надёжного пути перемирия на данный момент не существует. Поэтому максимально все стараются высказываться абстрактно.

– Какие шансы у такой партии?

Руслан Бортник: При качественной работе политтехнологов и наличии ресурсов они способны показать результат 2–7% по пропорциональной составляющей.

Денис Казанцев: Пророссийские партии остаются и будут ещё долго, потому что всё равно в Украине есть какая-то часть людей с пророссийским настроением. Соответственно, такие партии будут пользоваться популярностью, будут получать свои голоса, будут спекулировать. Ведь мы видим, что ничего и никогда они даже не пытались реализовать из своих обещаний.

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