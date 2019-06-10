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10 Червень 2019, Київ 23:35
Донбас.Реалії

Пророссийские обещания – реальны?

Геннадий Кернес

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(Друкуємо мовою оригіналу)

В Киеве состоялся форум оппозиционных сил «Доверяй делам» и «Оппозиционного блока», на котором объявили имена кандидатов в Верховную Раду по избирательным спискам. Партию «Доверяй делам» уже прозвали «Партией регионов 2.0» и «Партией мэров» из-за её лидеров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. Почему мэры Харькова и Одессы решили идти в Верховную Раду? Будет ли теперь Юго-Восток ещё больше голосовать за пророссийские партии? На эти вопросы в эфире Радио Донбасс.Реалии ответили политолог Руслан Бортник и журналист Денис Казанский.

Денис Казанский: У нас, в принципе, все политические партии создаются по одному сценарию: собираются какие-то люди с деньгами, ресурсами, определённым влиянием и популярностью и решают: «Надо что-то замутить своё». Скорее всего, что они провели фокус-группу, промеряли потенциальный рейтинг такой партии и рассчитали, что смогут провести свою фракцию в Раду и в дальнейшем лоббировать свои интересы.

– В партии два мэра: Труханов – Одессы и Кернес – Харькова. Будут ли они опираться на административный ресурс?

Денис Казанский: Нельзя отрицать, что эти люди имеют определённую популярность и достаточно высокие рейтинги в своих городах. Но в первую очередь мы говорим о так называемых «сетках». Это люди, которые представляют власть на низовом уровне и напрямую контактируют с громадой, имеют депутатский корпус, есть выходы на бюджетников, на домовые комитеты. И так происходит фактически переписывание протоколов.

Я думаю, что мэры с таким админресурсом – крепкие хозяйственники, у них очень хорошо развита школа фальсификации. Вот давайте вспомним 2015 год. Это были местные выборы. И в Харькове запретили «Оппоблоку» выступать, а потом Кернес пришел в партию «Відродження», и тут же они набрали 50% голосов. Ну как? Ведь на тот момент партия практически не существовала, она была сделана «с нуля», и сразу 50%?

Я знаю, что на Донбассе всегда было много фальсификаций. Я присутствовал на выборах в 2012 году, когда это было очень распространено и открыто всё делалось. Тогда на выборах мэра Енакиева просто нарисовали 93% в протоколе.

Руслан Бортник: Я думаю, что шансы у них есть. Постоянный политический кризис в Украине последние годы привёл к такому парадоксальному явлению: у нас наиболее популярные политики – это региональные, т. е. мэры городов, руководители местного самоуправления или иных административных единиц.

Руслан Бортник
Руслан Бортник

Мне кажется, что партия «Доверяй делам» всё же сделает ставку не на пропорциональную составляющую выборов, а на «мажоритарку». С таким контролем за регионами они вполне могут сформировать свою фракцию. Думаю, один из мотивов, почему Кернес и Труханов создали свою партию, – они устали быть пешками в чужих политических играх. А такое отдельное позиционирование позволяет сохранить субъектность и суверенность в преддверии местных выборов 2020 года.

– В прошлом году против Геннадия Кернеса было закрыто уголовное дело. Не идут ли Кернес и Труханов в Раду, чтобы избежать повторных судебных дел?

Денис Казанский: Кернес сам не идёт в Раду, а значит, ни о какой неприкосновенности говорить не приходится. Но отчасти, конечно же, своя фракция в Верховной Раде – это элемент торга со всеми: с президентом, аппаратом, представителями крупного бизнеса, олигархами. И элемент лоббирования своих интересов, в том числе и регионов, которые они представляют.

Я не думаю, что это даст 100% гарантий от преследования. Скорее, дело не в этом. Если учитывать, какие отношения у Кернеса с Коломойским, а они очень неплохие, то думаю, что эта партия будет подыгрывать в чём-то партии президента. Как и «Відродження» в своё время. Она была в парламентской коалиции, тоже объединяла бывших «регионалов», но была менее токсичной, чем тот же «Оппоблок». Было видно, что эти люди пришли чисто делать бизнес, и им наплевать на пророссийские заявления, дружбу с Москвой. Они голосовали так, как им говорили. Я думаю, что с ними просто потом рассчитывались, и всё. По крайней мере, такая информация ходила.

Денис Казанский
Денис Казанский

И за счёт их докупали голоса к той самой коалиции, которой давным-давно по факту не существовало, но, тем не менее, за счёт этих ребят и продвигались нужные законопроекты. Даже если посмотреть, как они голосовали за назначение нужных президенту людей, мы тоже увидим, что они подыгрывали, когда нужно было.

Это очередная история про то, как зайти в Раду, получить квоту и делать деньги. И думаю, что украинский избиратель в это тоже с удовольствием играет. Есть такая вертикаль подкупа, когда депутаты в Верховной Раде берут огромные деньги, а потом раз в 5 лет своим избирателям дарят какие-то крохи. И избиратели за эти крупы и тушёнку продают свои голоса.

– На съезде партии Труханова и Кернеса мэр Покровска заявил, что «пришёл мир». О каком таком мире говорят?

Денис Казанский: На самом деле, миротворческую риторику используют все политики. Потому что, согласно всем социологическим опросам, – это одна из главных потребностей украинцев сегодня. Но нужно учесть, что все говорят о мире максимально абстрактно. Потому что чёткого варианта, как быстро закончить эту войну, кроме капитуляции, то есть сдаться, чтобы завтра не стрелять, нет. Никакого другого быстрого и надёжного пути перемирия на данный момент не существует. Поэтому максимально все стараются высказываться абстрактно.

– Какие шансы у такой партии?

Руслан Бортник: При качественной работе политтехнологов и наличии ресурсов они способны показать результат 2–7% по пропорциональной составляющей.

Денис Казанцев: Пророссийские партии остаются и будут ещё долго, потому что всё равно в Украине есть какая-то часть людей с пророссийским настроением. Соответственно, такие партии будут пользоваться популярностью, будут получать свои голоса, будут спекулировать. Ведь мы видим, что ничего и никогда они даже не пытались реализовать из своих обещаний.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).

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