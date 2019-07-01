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01 Липень 2019, Київ 11:03
Донбас.Реалії

Як партії, які можуть пройти у парламент, пропонують повернути Донецьк і Луганськ

Ілюстративне фото. Знищена бронемашина поблизу Луганського аеропорту, 2014 рік

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Миротворча місія, тиск на Росію, автономія Донецька і Луганська – кожна політична партія у своїй передвиборчій програмі пропонує шлях вирішення конфлікту на Донбасі. Які ініціативи здатні зупинити війну, а які можуть тільки посилити протистояння? Розбиралися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Непідконтрольний українській владі Донецьк. Прапори в кольорах угруповання «ДНР» і написи про Росію. Чи стежать тут за виборами до Верховної Ради України? Журналісти «Донбас.Реалії» запитали про це людей на вулицях Донецька. Більшість опитаних не надто стежать за політичною ситуацією в Україні.

Так, суто щоб посміятися… Не викликає довіри жодна з партій, це вже давно пройдений етап ще з довоєнного часу. Просто шапки змінюються, все одне й те саме.
Ні, мені воно не потрібно.
Ну, спостерігаємо.

Житель Донецька
Житель Донецька

Проблема окупованого Донбасу так чи інакше прописана в програмах усіх політичних партій, які претендують на місце в парламенті IX скликання.

Жителька Донецька поділилася sз кореспондентами своїми надіями щодо майбутнього.

Ви знаєте, найцікавіше, що я сподівалася на нашого нового президента, всією душею, всією, але розчарована…
А від парламенту чого чекаєте?
Ой, ну там взагалі плутанина, я навіть не можу сказати… Загалом, досить таки все дивно, очікуємо чогось кращого для нас, для Донецька, для наших дітей, онуків.

«Слуга народу»

У передвиборчій програмі партії «Слуга народу» слова «Донбас» не зустрінеш. Єдина згадка про конфлікт – невеликий абзац, де написано «забезпечимо законодавчий супровід ініціатив президента для відновлення цілісності України».

З'їзд партії «Слуга народу» у ботанічному саду у Києві, червень 2019 рік
З'їзд партії «Слуга народу» у ботанічному саду у Києві, червень 2019 рік

«Повернення миру в Україну, це так і є, це мій пріоритет, це моя людська позиція і це моя позиція як президента. Це те, з чим я засинаю і прокидаюся кожного дня», – так президент України Володимир Зеленський заявляв 17 червня на прес-конференції.

«Очікування виборців «Слуги народу» все ж таки дуже різні – одні хочуть миру щонайшвидше і мало не за всяку ціну, а інші навпаки, вважають, що не можна йти на принципові поступки Росії. І як тоді бути, як це все з’єднати? З огляду на це знайшли такий найпростіший вихід, просто цієї теми не торкатися», – зауважує політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко.

«Європейська солідарність» і «Батьківщина»

У програмах «Європейської солідарності» і «Батьківщини» – та ж позиція, яку їхні лідери оголосили ще під час президентської кампанії.

У Порошенка – список санкцій, тиск на Росію та ідея про миротворців.

У Тимошенко – апелювання до Будапештського меморандуму.

«Окрім Мінського процесу і Нормандського формату, ми пропонуємо започаткувати переговори за формулою «Будапешт+», залучивши до процесу врегулювання такі держави як США та Велика Британія. Ми наполягаємо на розгляді питань окупованого Донбасу і анексованого Криму в єдиному пакеті», – мовиться у програмі партії «Батьківщина».

На з’їзді «Батьківщини» лідерка партії Юлія Тимошенко представила членів команди, які разом з нею очолять список до парламенту, Київ, 10 червня 2019
На з’їзді «Батьківщини» лідерка партії Юлія Тимошенко представила членів команди, які разом з нею очолять список до парламенту, Київ, 10 червня 2019

Петро Порошенко запевняє, що його політсила буде боротися за збереження санкцій проти Росії.

«Повернення Росії у ПАРЄ – перший дипломатичний удар, який отримала Україна за останні 5 років. Не дати скасувати санкції Євросоюзу, НАТО і «великої сімки», бо тоді ми позбавлені будь-якої міжнародної підтримки тиску на Росію для звільнення української землі», – заявляє 5-й президент України і лідер партії «ЄС» Петро Порошенко.

Експрезидент України, голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко
Експрезидент України, голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко

Юлія Тимошенко ж наполягає на форматі переговорів між президентами-гарантами безпеки за Будапештським меморандумом.

«У «Будапештському» форматі збираються гаранти. Ви розумієте відмінність слів, да? Якщо збираються гаранти на рівні президентів, прем’єр-міністрів, які такі гарантії давали, це може бути принципово інша розмова», – переконувала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Голос»

Міжнародний тиск на Росію підтримують і в партії «Голос». Але крім цього там роблять акцент на розвитку Донбасу і адміністративного кордону з Кримом – щоб показати різницю між життям в окупації і під контролем України.

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук зі своїми однопартійцями. Київ, червень 2019 року
Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук зі своїми однопартійцями. Київ, червень 2019 року

«Поки ми не створимо порядок на тій територій, яку ми контролюємо, серйозно претендувати на ту територію, яку ми зараз не контролюємо і яку ми маємо повернути назад – це просто, я би сказав, це трошки інфантильно, давайте от ми зараз візьмемо, повернемо – розберіться тут», – каже лідер «Голосу» Святослав Вакарчук.

«І от люди побачать: і «буде щастя і ми швидко все повернемо», але є проблеми – як от «Батьківщина» вірить в «Будапештський меморандум», так і тут, причина не в тому, що люди хочуть чи не хочуть щось на окупованому Донбасі, люди нічого не вирішують... Їх окупували, там якщо що – то підвал», – зауважує координатор проекту «Сильні громади» Валентин Краснопьоров.

«Сила і честь», «Громадянська позиція», «ОПЗЖ»

Жорстку позицію щодо Росії декларують політсили Смешка і Гриценка, які відповідно до соцопитувань на межі прохідного бар’єру. Кардинально відрізняється програма «Опозиційної платформи – За життя» – партії, яка згідно з багатьма соцопитуваннями, на другому місці за рівнем підтримки українців.

Голова політради «Опозиційної платформи - За життя», кум Путіна Віктор Медведчук під час зустрічі з бойовиками російських гібридних сил
Голова політради «Опозиційної платформи - За життя», кум Путіна Віктор Медведчук під час зустрічі з бойовиками російських гібридних сил

​Першочерговими кроками, згідно з програмою партії, є забезпечення прямих перемовин у чотирикутнику Київ – Донецьк – Луганськ – Москва та припинення економічної блокади Донбасу.

«Ми повернемо мир на Донбас. Україна виконає Мінські угоди. Донбас отримає автономний статус у складі України. Приймемо закон про амністію, про вибори», –​ заявляв один із лідерів партії Юрій Бойко.

За словами політолога Володимира Фесенка, якщо уявити що «Опозиційна платформа – За життя» реалізує ці обіцянки, то такий сценарій може призвести до серйозних наслідків.

«Припустимо, раптом вони приходять до влади і спробують реалізувати це на практиці, прямі переговори, як вони кажуть з Донецьком, Луганськом, тобто сепаратистами, фактично визнання автономії цих республік, а щось це означає – «Київ повинен платити»? А ці «республіки» залишаться у нинішньому вигляді і підкорятися Києву не будуть, вони будуть підкоряться Москві… А платити буде Київ. Ясна річ, це буде неприйнятно для значної частини українців і що тоді виникне? Війна буде не на Донбасі, війна буде в Києві і по всій Україні», – припускає політолог Володимир Фесенко.

український політолог, глава Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко
український політолог, глава Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко

Утім, на думку Фесенка, у переговорному процесі щодо Донбасу парламент не відіграє ключову роль. Конфлікт буде вирішувати адміністрація президента України. А що стосується партій, то про свої політичні програми вони можуть забути відразу після виборів.

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«На сьогодні в нас більшість партій «патронного характеру». Ними керують патрони, які хочуть далі впливати на політичні, бізнесові процеси. Ці партії не створені ідеологічними речами і горизонтальними рухами, це паровозик, який збудований кимось, а інших вже туди кличуть. Всі, хто в списки пішли, це ж вони не будували той паровозик, вони на нього не впливають», – говорить координатор проекту «Сильні громади» Валентин Краснопьоров.

Верховна Рада IX скликання стане вже другим парламентом, який оберуть після анексії Криму та окупації Донбасу.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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