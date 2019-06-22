Крим, Донбас, Росія, НАТО. Що у програмах партій, які хочуть потрапити у парламент

Позачергові парламентські вибори Україні вже точно відбудуться 21 липня. Партії вже готові до народного волевиявлення – зареєструвалися у ЦВК, оголосили списки і ведуть активну передвиборчу кампанію. Радіо Свобода порівнює, які саме ідеї, гасла, політичні рішення кандидати на місце у Верховній Раді пропонують своїм виборцям. На цей раз у фокусі – програмні позиції по ситуації на Донбасі, в анексованому Криму, питання безпеки та відносини з Росією.

Радіо Свобода наводить позиції п'яти партій, які за опитуванням різних соціологічних компаній, можуть пройти до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах.

«Слуга народу»: без Криму і Донбасу у програмі

Члени партії «Слуга народу» заявляли – програма політсили є логічним продовженням програми президента Володимира Зеленського.

Під час президентської кампанії у програмі Зеленського значилося, що він збирається «поставити питання» щодо підтримки України в завершенні війни партнерам з ЄС і гарантам Будапештського меморандуму.

Крім того, Зеленський заявив, що питання вступу України до НАТО громадяни мають вирішувати на референдумі.

В оприлюдненій програмі партії «Слуга народу» немає згадок про Крим і Донбас. Натомість є блок, що стосується безпеки і українського війська. Зокрема, в політсилі обіцяють: реформування армії за стандартами НАТО, зупинити відтік цінних кадрів, запровадити систему навчання для солдатів та офіцерів, жорстко карати за корупцію та розкрадання, а ще – децентралізувати та демонополізувати держзакупівлі в оборонній сфері.

«Опозиційна платформа – за життя»: кум Путіна, Росія і прямі переговори з агресором

«Опозиційна платформа – за життя» – політсила, що притримується проросійських поглядів, у складі якої є чимало колишніх регіоналів та кум російського президента Путіна Віктор Медведчук. В партії збираються скасувати усі, на думку її членів, «антиконституційні закони» – про мову, освіту, перейменування церкви.

У програмі партії для врегулювання конфлікту на Донбасі пропонуються такі кроки: прямі переговори Київ – Донецьк – Луганськ – Москва; припинення економічної блокади Донбасу; надання автономного статусу Донбасу; прийняття закону про амністію, закону про вибори та закону про вільну економічну зону на Донбасі.

Голова «Опозиційної платформи...» Юрій Бойко регулярно висловлюється про те, що «ніякі ультиматуми не зупинять війну».

«Це не можливо ні санкціями, ні ультиматумами – тільки прямі переговори з невизнаними республіками, з Російською Федерацією», – заявляє Бойко у своєму блозі на YouTube, в якому каже, що відповідає на питання підписників.

«Батьківщина» Тимошенко: ні капітуляції, «Будапешт плюс»

Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко каже: партія й надалі керуватиметься програмою «Новий Курс».

«Можливо зробити так, щоби наша команда в парламенті не допустила жодного кроку – в мирних переговорах за повернення Донбасу і Криму – до будь-якої капітуляції або применшення українських національних інтересів. Щоби ніколи і ніхто не міг сказати, що хтось буде підторговувати на переговорах наших Кримом. Ми зробимо неможливе, щоб найближчим часом обміняти заручників, військовополонених, політв'язнів, всіх на всіх», – заявила Тимошенко під час останнього з’їзду партії.

В «Новому курсі» Батьківщини вже наявна «Нова стратегія миру». Вона передбачає політико-дипломатичний формат «Будапешт плюс». Його суть – відновлення безпекових гарантій, які отримала Україна після підписання Будапештського меморандуму.

Крім того, у «Батьківщині» заявляють про сильну армію за стандартами НАТО, посилення тиску на Росію і стягнення з неї компенсації, реінтеграцію і відбудову окупованих територій.

«ЄС» Порошенка: «Не допустимо реваншу»

На сайті партії екс-президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність» детальної програми ще немає, але головні меседжі кампанії прописані у стратегії політсили – це ЄС, НАТО і недопустимість реваншу проросійських сил.

Сам Порошенко під час з’їзду наголосив – «Ми йдемо, щоб ніхто й ніколи не розвернув Україну назад до Росії, щоб ніхто не зупинив нас на півдорозі до Євросоюзу і НАТО».

Серед пріоритетів «ЄС» – завершення війни без капітуляції, шляхом введення миротворців ООН на всю територію окупованого Донбасу. Вступ до НАТО там також вважають однією з умов миру, бо, «протягом 70 років ніхто не наважився напасти на жодну країну-члена альянсу, і Росія не наважиться», мовиться у ролику партії.

«Кримське крило» партії представляють лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. В інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Джемілєв заявив – майбутнього у Криму в складі Росії немає.

«Я ще раз хочу повторити, що майбутнього у Криму в окупації, в складі Російської Федерації немає і не може бути. Там неможливо захистити права людини, поки не настане деокупація. Тому всі наші зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб якомога швидше Крим був звільнений від чобота окупанта», – сказав лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Голос» Вакарчука: «Кримом не торгуємо»

Політична сила лідера «Океану Ельзи» Святослава Вакарчука «Голос». У своїх заявах Святослав Вакарчук та його соратники неодноразово говорили про захист українських інтересів.

«Роcія – є агресор, вона захопила і анексувала Крим, яка зоркеструвала, зрежисувала і зараз продовжує, підігріває своїми руками, а може і армією, війну на Донбасі», – сказав Вакарчук в ефірі шоу «Право на владу» на 1+1.

«Кримом не торгуємо», Росію – до відповідальності за порушення прав людини на окупованих територіях – тези, заявлені в програмі партії «Голос».

В «Голосі» збираються посилювати боєздатність війська і робити все для повернення полонених та ув’язнених українців. А ще – розвивати вільну частину Донбасу і так зване «прикордоння» із Кримом. Мовляв, приклад цих регіонів і розвиток країни в цілому покаже різницю між життям в Україні та життям в окупації.

Управління армією, за програмою «Голосу», має відбуватися за стандартами НАТО, тим, хто завершив військову службу – держава має забезпечити реабілітацію, адаптацію до мирного життя і привілейований статус.