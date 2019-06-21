Радіо Свобода Daily: Зеленський змінює Адміністрацію президента на офіс

Помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня

У ніч на 20 червня помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня, повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.​

Напад стався у місті Черкаси 4 травня, але ця історія не стала топ-темою і мотивом численних акцій протесту. Нападників не встановлено досі, але оточення Вадима Комарова та журналістська спільнота переконана, що злочин пов’язаний із професійною діяльністю чоловіка. Тим більше, що він вже кілька разів ставав об’єктом замаху.

Поліція вже оприлюднила фоторобот підозрюваного у нападі на журналіста Комарова. Чим займався Вадим Комаров та які версії висуває поліція? Читайте тут.

Указ Зеленського: замість Адміністрації – Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу президента України – він з’явився на президентському сайті 20 червня.

Згідно з указом, Офіс президента має бути сформований «шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента України».

Очікується, що Офіс президента відповідатиме за організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення виконання президентом своїх повноважень. Читайте детальніше тут.

Як тепер виглядатиме Український дім, коли в нього приїде працювати Володимир Зеленський? Ми побували там на екскурсії.

Як Фірташ в Австрії тримається за свій вплив і статус олігарха в Україні

Доля українського олігарха Дмитра Фірташа тісно переплетена з українським політичним життям. В Україні він «вийшов з тіні» за часів Ющенка, став одним зі спонсорів режиму Януковича, а після Революції гідності втік до Австрії.

Там його й наздогнало правосуддя – щоправда, не українське. США запідозрили його в корупційних діях і їхній запит на екстрадицію прикував олігарха до Відня на наступні 5 років. І вже наступного тижня Австрія має вирішити, чи екстрадувати його до Сполучених Штатів. І хоча фізична відсутність дещо послабила впливи Фірташа в Україні, але не позбавила його повністю – адже тут залишився великий бізнес, медіа-імперія та представництво в Раді.

Проте весь цей час поруч із Фірташем – його вірні політичні соратники з проросійськими поглядами. На чолі з Юрієм Бойком, який має один із найвищих рейтингів як потенційний прем’єр-міністр. Нещодавно Фірташ відзначив у столиці Австрії свій день народження, куди традиційно з’їхалися впливові українські політики та бізнесмени. «Схеми» розповідають, хто був серед іменитих гостей олігарха.

Грузію через масові протести терміново залишила делегація Росії

Російська делегація на чолі з депутатом Державної думи Сергієм Гавриловим 20 червня терміново залишила столицю Грузії Тбілісі. Це сталося на тлі масових протестів через перебування в країні росіян, що підтримують політику своєї країни щодо Грузії.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько 10 тисяч людей взяли участь у мітингу біля будівлі парламенту Грузії. Організаторами акції протесту стали практично всі опозиційні партії. Вони вимагають негайної відставки голови парламенту і міністра внутрішніх справ.

Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Державної думи Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова.

Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії і Південної Осетії.

Для кого Філарет проводив збори?

20 червня у Володимирському соборі Києва відбулися збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України.​

Православна церква України вже назвала юридично нікчемними рішення цих зборів. Про це йдеться в заяві ПЦУ, поширеній на офіційному сайті церкви.

«Інформуємо, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з ПЦУ якусь нову структуру, привласнивши їй назву патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольского правила», – йдеться в документі.

Ректор КНУ після протесту студентів скасував указ про Портнова

До студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які протестували проти того, що колишнього заступника голови Адміністрації президента за правління Віктора Януковича Андрія Портнова взяли на роботу викладачем на кафедру конституційного права юридичного факультету, прийшов ректор КНУ Леонід Губерський.

Журналістам, які були присутні на місці подій, він заявив, що має намір скасувати наказ про призначення Портнова. Після цього він пішов до кабінету і написав відповідний наказ про скасування попереднього.

Як зазначили присутні, на новому наказі відсутня печатка, однак співробітники університету пояснили, що її поставлять 21 червня – коли відчиниться канцелярія.

Андрій Портнов працював у адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, у січні 2014-го став першим заступником голови АП. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.

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