Указ Зеленського: замість Адміністрації – Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу президента України – він з’явився на сайті АП 20 червня.

Згідно з указом, Офіс президента має бути сформований «шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента України».

Очікується, що Офіс президента відповідатиме за організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення виконання президентом своїх повноважень.

Прописана в указі структура офісу має такий вигляд:

Керівник офісу

Перший заступник керівника

заступники керівника

Керівник апарату

Перший помічник президента

помічники президента

радники президента

Прес-секретар президента

уповноважені президента

представники президента

Кабінет президента

Кабінет Керівника Офісу президента

18 профільних департаментів (серед них: з питань зовнішньої політики, правової політики, національної безпеки та оборони, документального забезпечення, протоколу та церемоніалу, інформаційних технологій, режимно-секретний департамент)

Президент сам призначатиме, звільнятиме і координуватиме діяльність першого помічника, помічників і радників.

Керівник офісу має протягом двох тижнів подати проект Положення про Офіс президента.

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Документ також передбачає створення комісії з реорганізації Адміністраці президента у офіс. Голова цієї комісії – очільник Глоовного департаменту документального забезпечення Ігор Стасенко.

«Працівникам Адміністрації Президента України продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними», – йдеться в указі.

19 червня Зеленський заявив, що не може перебувати в будівлі Адміністрації президента на Банковій, тому що «з’їде з глузду». Тоді ж він анонсував реорганізацію Адміністрації президента.