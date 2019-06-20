Указ Зеленського: замість Адміністрації – Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу президента України – він з’явився на сайті АП 20 червня.
Згідно з указом, Офіс президента має бути сформований «шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента України».
Очікується, що Офіс президента відповідатиме за організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення виконання президентом своїх повноважень.
Прописана в указі структура офісу має такий вигляд:
- Керівник офісу
- Перший заступник керівника
- заступники керівника
- Керівник апарату
- Перший помічник президента
- помічники президента
- радники президента
- Прес-секретар президента
- уповноважені президента
- представники президента
- Кабінет президента
- Кабінет Керівника Офісу президента
- 18 профільних департаментів (серед них: з питань зовнішньої політики, правової політики, національної безпеки та оборони, документального забезпечення, протоколу та церемоніалу, інформаційних технологій, режимно-секретний департамент)
Президент сам призначатиме, звільнятиме і координуватиме діяльність першого помічника, помічників і радників.
Керівник офісу має протягом двох тижнів подати проект Положення про Офіс президента.
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Документ також передбачає створення комісії з реорганізації Адміністраці президента у офіс. Голова цієї комісії – очільник Глоовного департаменту документального забезпечення Ігор Стасенко.
«Працівникам Адміністрації Президента України продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними», – йдеться в указі.
19 червня Зеленський заявив, що не може перебувати в будівлі Адміністрації президента на Банковій, тому що «з’їде з глузду». Тоді ж він анонсував реорганізацію Адміністрації президента.
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