Зеленський призначив Данилюка керівником Національного центру кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ від 19 червня оприлюднено на сайті глави держави.

Відповідний указ № 415/2019 від 19 червня розміщений на сайті глави держави.

«На заміну статті 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки» призначити Данилюка Олександра Олександровича – секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки», – мовиться в указі президента.

Документ набув чинності з дня опублікування.

Данилюка було призначено секретарем Ради національної безпеки і оборони 28 травня.