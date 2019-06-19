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19 Червень 2019, Київ 19:53
Новини | Політика

Зеленський призначив Данилюка керівником Національного центру кібербезпеки

Данилюк очолив Національний координаційний центр кібербезпеки

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Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ від 19 червня оприлюднено на сайті глави держави.

Відповідний указ № 415/2019 від 19 червня розміщений на сайті глави держави.

«На заміну статті 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки» призначити Данилюка Олександра Олександровича – секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки», – мовиться в указі президента.

Документ набув чинності з дня опублікування.

Данилюка було призначено секретарем Ради національної безпеки і оборони 28 травня.

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