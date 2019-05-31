Данилюк: перше повноцінне засідання РНБО буде присвячене конфлікту на Донбасі

Перше повноцінне засідання Ради національної безпеки та оборони України буде присвячене збройному конфлікту на Донбасі, заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

«Перше засідання, повноцінне засідання буде присвячене проблемам війни на сході нашої країни», – сказав Данилюк.

Він не уточнив, коли воно відбудеться.

31 травня члени РНБО зібралися в новому складі та провели нараду з питань енергетичної безпеки. 28 травня секретарем Ради національної безпеки України був призначений колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.