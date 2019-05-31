Данилюк після РНБО: більшість вважає, що впровадження ринку електроенергії варто відкласти

Впровадження ринку електроенергії варто відкласти, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк після засідання РНБО.

«Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що введення в дію закону треба відкладати. І питання, чи це робити на три місяці, на дев’ять місяців, на рік. Проте також була позиція, що треба готуватися до того, що він (ринок електроенергії ­– ред.) буде все ж таки впроваджений. І тут не останню роль грає здібність Верховної Ради розглянути цей закон», – сказав Данилюк.

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Запуск ринку електроенергії запланований на 1 липня. Створення цього ринку передбачає закон про ринок електроенергії. Очікується, що з початком його роботи приватні та комерційні споживачі зможуть укладати угоди з виробниками електроенергії, операторами, які її розподіляють та постачальниками пов’язаних з цим послуг.