В АМКУ прокоментували дозвіл компанії Ахметова на купівлю 2 обленерго

Дозвіл компанії олігарха Рената Ахметова «ДТЕК Нафтогаз» на придбання акцій «Київобленерго» та «Одесаобленерго» не дає компанії контроль над понад 35% ринку електропостачання – таке роз’яснення надав Антимонопольний комітет на запит Радіо Свобода.

Як пояснили в АМКУ, ринки розподілу електроенергії є природньою монополією. При цьому «Київобленерго» та «Одесаобленерго», згідно з заявою, здійснюють «виключно транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в Київській та Одеській областях відповідно» і не продають електроенергію споживачам.

«Це (заборона на продаж операторами систем розподілу діяльності з постачання електроенергії – ред.) – вимоги Третього енергопакету, які були імплементовані в законі України «Про ринок електричної енергії» та підзаконних актах… Отже, ствердження про те, що придбання товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Нафтогаз» акцій приватного акціонерного товариства «Київобленерго» та акціонерного товариства «Одесаобленерго» дозволить перевищити частку у 35% на ринку постачання електричної енергії, є хибним», – стверджують у АМКУ.

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Водночас у комітеті зазначили, що при ухваленні рішення про надання дозволу на купівлю було враховано, що покупець – «вертикально інтегрована група компаній «ДТЕК», яка здійснює діяльність на суміжних ринках електричної енергії». Тому дозвіл супроводжувався додатковими зобов’язаннями для покупця «з метою зниження потенційно негативного впливу концентрації на конкуренцію на ринках електричної енергії».

25 квітня проект журналістських розслідувань «Наші гроші» повідомив, що Антимонопольний комітет дозволив компанії «ДТЕК Нафтогаз», яка належить олігарху Ренату Ахметову, купити акції «Київобленерго» і «Одесаобленерго».

Газовидобувна компанія «ДТЕК Нафтогаз» входить до енергетичного холдингу «ДТЕК», який є частиною фінансово-промислової групи СКМ, що належить Ренату Ахметову.