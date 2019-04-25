АМКУ дозволив компанії Ахметова купити «Київобленерго» і «Одесаобленерго» – «Наші гроші»

Антимонопольний комітет дозволив компанії «ДТЕК Нафтогаз», яка належить олігарху Ренату Ахметову, купити акції «Київобленерго» і «Одесаобленерго», повідомляє проект журналістських розслідувань «Наші гроші» із посиланням на свого кореспондента.

За даними журналістів, обсяг куплених акцій забезпечить «ДТЕК» контроль над понад 50% в обох підприємствах.

«За даними джерел «Наших грошей», «за» дозвіл Ахметову голосували голова АМКУ Юрій Терентьєв, його заступниці Марія Ніжнік і Ніна Сідоренко, а також держуповноважена Марія Процишен. З присутніх на засіданні «проти» голосували лише Світлана Панаіотіді і Агія Загребельська», – йдеться в новині.

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За оцінками журналістів, внаслідок цієї купівлі «ДТЕК Нафтогаз» матиме понад 35% українського ринку постачання електроенергії.

Газовидобувна компанія «ДТЕК Нафтогаз» входить до енергетичного холдингу «ДТЕК», який є частиною фінансово-промислової групи СКМ, що належить Ренату Ахметову.