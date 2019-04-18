Компанія, яку пов’язують із Курченком, зможе відсудити Одеський НПЗ – постанова суду

Верховний суд України дозволив компанії Empson Limited знову оскаржувати в суді конфіскацію Одеського нафтопереробного заводу. Стало відомо про відповідну постанову суду від 4 квітня.

Цією постановою Верховний суд на прохання представника компанії Сільницького скасував попереднє рішення Апеляційного суду Одеської області, який відхилив апеляцію Empson Limited.

«У касаційній скарзі представник компанії Empson Limited, посилаючись на істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, просить скасувати ухвалу апеляційного суду та призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції», – йдеться в постанові.

При цьому, згідно з нею, прокурор просив залишити касаційну скаргу без задоволення як безпідставну. Натомість Верховний Суд побачив у діях Апеляційного суду порушення Кримінального Процесуального кодексу.

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«Ухвалюючи рішення про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника компанії Empson Limited та повернення апеляційної скарги з клопотанням останнього про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, суд апеляційної інстанції діяв із порушенням вимог кримінального процесуального закону, у зв’язку із чим касаційна скарга представника компанії Empson Limited в цій частині є обґрунтованою і підлягає задоволенню, ухвала суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, а матеріали провадження – призначенню на новий розгляд у суді апеляційної інстанції», – йдеться в обґрунтуванні рішення суду.

Таким чином, касаційна скарга задоволена частково. Постанова Верховного суду не підлягає оскарженню.

У липні 2017 року речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що Апеляційний суд Одеської області відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргами представників ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», ТОВ «Енергія і газ Україна» та представника безпосередньо Сергія Курченка.

99,5 відсотків акцій Одеського нафтопереробного заводу належали компанії Empson Limited. 2013 року Антимонопольний комітет України дозволив цій кіпрській компанії купити ці акції Одеського НПЗ, які за кілька місяців до того група СЄПЕК купила в російського «ЛУКойлу». Цю зміну власника, з СЄПЕК на кіпрський офшор, фахівці назвали формальною.

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Генеральна прокуратура України визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією. Вона повідомляла про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010–2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».

Рішеннями судів в Україні на майно Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.