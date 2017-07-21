Одеський НПЗ остаточно конфіскували на користь держави – речниця ГПУ

Одеський нафтопереробний завод остаточно спецконфіскований на користь держави, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

За її повідомленням, Апеляційний суд Одеської області відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргами представників ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», ТОВ «Енергія і газ Україна» та представника безпосередньо Сергія Курченка. Таким чином, у п’ятницю набуло законної сили рішення Суворовського районного суду Одеси про спеціальну конфіскацію на користь держави всього майна Одеського нафтопереробного заводу і товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія і газ Україна».

Таким чином, повідомила речниця у фейсбуці, за рішенням суду на користь держави конфісковано нежитлові виробничі приміщення і адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тисяч квадратних метрів, а також земельні ділянки площею 77 гектарів і установки для забезпечення діяльності заводу. Орієнтовна вартість конфіскованого майна складає понад 200 мільйонів доларів США, чи більш ніж 5 мільярдів гривень.

«Хороша робота команди прокуратури Одеської області!» – додала вона.

99,5 відсотків акцій Одеського нафтопереробного заводу належали компанії Empson Limited. 2013 року Антимонопольний комітет України дозволив цій кіпрській компанії купити ці акції Одеського НПЗ, які за кілька місяців до того група СЄПЕК купила в російського «ЛУКойлу». Цю зміну власника, з СЄПЕК на кіпрський офшор, фахівці назвали формальною.

Генеральна прокуратура України визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010–2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».

Рішеннями судів в Україні на майно Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.