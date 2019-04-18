Заборона Росії на експорт нафти до України загрожує національній безпеці України – «Укртатнафта»

Заборона на експорт нафти та нафтопродуктів з Росії до України може становити загрозу для паливного ринку і підірвати національну безпеку країни, заявили в нафтовій компанії «Укртатнафта».

При цьому в компанії стверджують, що раніше повідомляли владу про загрози залежності паливного ринку України від постачання російських нафтопродуктів.

«Укртатнафта» неодноразово звертало увагу державних структур та громадськості на загрозливу залежність паливного ринку України від монопольних поставок нафтопродуктів із Росії. Тепер, коли припинення таких поставок стає реальністю, це дійсно може призвести до колапсу не тільки на паливному ринку, а й в українській економіці та підірвати національну безпеку країни», – йдеться в заяві.

При цьому, згідно з повідомленням, у компанії мають намір збільшити переробку нафтової сировини з каспійських родовищ і закликає уряд розробити та впровадити заходи «з усунення податкових та інших преференцій, які розповсюджуються на поставки нафтопродуктів з Росії».

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До заяви прес-служба «Укртатнафти» доклала листа, якого в листопаді 2018 року голова правління компанії Павло Овчаренко надіслав прем’єр-міністру Володимиру Гройсману. У листі Овчаренко стверджує, що єдиним працюючим нафтопереробним підприємством в Україні лишається Кременчуцький нафтопереробний завод, і він не зможе збільшити обсяг переробки нафти в разі зупинення постачання нафтопродуктів з Росії.

«Укртатнафта» – нафтопереробне підприємство, яке належить національної енергетичній компанії «Нафтогаз».

18 квітня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив, що уряд Росії заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів.