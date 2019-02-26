Reuters: Росія постачала нафту до КНДР в обхід санкцій

Російський танкер в обхід санкцій постачав нафту до Північної Кореї, повідомляє агентство Reuters із посиланням на членів екіпажу судна «Тантал». За даними журналістів, з жовтня 2017 до травня 2018 року танкер щонайменше чотири рази зустрічався в нейтральних водах із північнокорейськими суднами і передавав їм паливо.

Датчики, за якими можна визначити положення танкера, в цей час не працювали. Вони вмикалися після того, як «Тантал» повертався в територіальні води Росії, стверджує Reuters.

Такі угоди порушують міжнародні обмеження, які були запроваджені проти Північної Кореї через розробку ядерної зброї.

Посол Росії в Пхеньяні назвав цю інформацію чутками, «зібраними в припортових закладах».

Раніше західноєвропейська розвідка повідомляла, що Росія всупереч санкціям постачає до КНДР вугілля. Через це в серпні російську компанію включили до списку санкцій США.

Москва звинувачення в нелегальній торгівлі з КНДР заперечує і заявляє, що повністю дотримується міжнародних санкції ООН щодо Пхеньяна.