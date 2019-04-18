Росія заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну

Уряд Росії заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів, повідомив 18 квітня прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. За його словами, з 1 червня деякі категорії товарів, серед яких вугілля, нафта і нафтопродукти, можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів.

За повідомленнями російських інформагенцій, голова уряду Росії також сказав про розширення заборони на ввезення деяких українських товарів.

«Цей захід стосуватиметься української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 мільйонів доларів», – зазначив Медведєв.

Україна та Росія запроваджують обопільні санкції з 2014 року, від часу анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

У березні 2019 року набрали чинності українські санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:

були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;

причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;

організовували та сприяли проведенню виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова;

демонстративно порушували українське законодавство щодо в'їзду або виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;

поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;

незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

У Раді національної безпеки заявили 21 березня, що санкції застосували до керівників Ради федерації Федеральних зборів Росії та депутатів Державної думи.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

Крім того, на підставі пропозицій Національного банку України продовжені санкції стосовно чотирьох банків з капіталом держави-агресора.

Водночас, «у зв'язку з досягненням мети запровадження санкцій», за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо вісьмох юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність.

Рішення РНБО своїм указом ввів у дію президент України Петро Порошенко.