Європарламентарі відреагували на «вибори» в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР»

Чільні члени Європейського парламенту назвали так звані «вибори» в підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» «фіктивними» й засудили їх. Серед підписантів заяви – Девід Макаллістер, Даріуш Росаті, Ребекка Гармс та Майкл Галер.

«Ми глибоко засуджуємо незаконні вибори, що відбулися 11 листопада 2018 року на непідконтрольних уряду територіях», – йдеться в заяві.

Вони назвали «вибори» порушенням міжнародного права, яке підриває Мінські домовленості й суверенітет України.

«Тому ми не визнаємо результати виборів. Ми нагадуємо, що імплементація Мінських домовленостей усіма сторонами залишається ключовою для досягнення сталого політичного рішення конфлікту на сході України, і закликаємо Російську Федерацію і підтримувані нею нелегальні збройні формування повністю дотримуватися своїх зобов’язань», – зазначили депутати.

Так звані «вибори» ватажків незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР» вже засудили країни Євросоюзу, Велика Британія і Сполучені Штати.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив 12 листопада, що у Кремлі «з розумінням» поставилися до цих псевдовиборів. При цьому він не зміг уточнити, чи планує Володимир Путін офіційно вітати ватажків бойовиків, що їх оголосили «обраними».

Мінські ж домовленості взагалі не передбачають існування й діяльності будь-яких структур угруповань «ДНР» і «ЛНР» і за єдині можливі вибори на нині окупованих територіях визначають місцеві, що мають бути проведені після політичного врегулювання конфлікту, за рішенням української влади і відповідно до законодавства України, а також відповідати стандартам ОБСЄ.

Раніше, у 2015–16 роках, в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» уже кілька разів намагалися самочинно провести місцеві вибори, але після року численних перенесень урешті відмовилися від таких планів. Тоді Москва теж, на відміну від України і міжнародної спільноти, відмовлялася засудити такі плани і заявляла, що «розуміє» їх і вважає «вимушеними».