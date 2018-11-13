Росія ігнорує пропозицію України у зв'язку із «виборами» на Донбасі – Геращенко

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) офіційно запропонувала провести позачергове засідання групи в Мінську у зв‘язку з проведенням так званих «виборів» на Донбасі, повідомила 13 листопада представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«Ми наполягаємо на тристоронньому форматі переговорів за участю України, РФ та ОБСЄ. Наразі вже маємо відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь-який момент зібрати засідання... Представники РФ мовчать, жодної відповіді, видно, в угарі святкують «результати» маріонеткових виборів», – вказала Геращенко у Facebook.

Велика Британія, США і Європейський союз виступили з новим засудженням псевдовиборів, влаштованих Росією 11 листопада на окупованій частині українського Донбасу.

Міністерство закордонних справ Великої Британії також закликало Росію вивести свої війська й озброєння з території України, а Державний департамент США закликав ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

У США і Євросоюзі також дали знати про можливість нових санкцій проти Росії через ці «вибори».

Росія твердить, ніби «вибори» нових ватажків угруповань «ДНР» та «ЛНР» і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям, на тій підставі, що в цих угодах ні про які такі вибори взагалі не згадано – а відтак вони, мовляв, і не заборонені. Мінські ж домовленості взагалі не передбачають існування й діяльності будь-яких структур угруповань «ДНР» і «ЛНР» і за єдині можливі вибори на нині окупованих територіях визначають місцеві, що мають бути проведені після політичного врегулювання конфлікту, за рішенням української влади і відповідно до законодавства України, а також відповідати стандартам ОБСЄ.

Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».

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