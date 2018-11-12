Україна в ОБСЄ закликала притягнути Росію до відповідальності за «вибори» на окупованому Донбасі

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук закликав притягнути Росію до відповідальності за так звані «вибори», влаштовані бойовиками на окупованих ними територіях на сході України.

Відповідну промову він виголосив 12 листопада на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Росія грубо проігнорувала інтереси миру і безпеки, влаштувавши вчора нелегальні й фейкові так звані «вибори» в окупованих районах Донецької і Луганської областей України. Вчергове Росія вдалася до грубого порушення основних принципів ОБСЄ, закріплених у Фінальній Гельсінській угоді, та засадничі норми міжнародного права, що стосуються суверенітету і територіальної цілісності держав», – сказав Прокопчук.

Він також звинуватив Росію в порушенні літери й духу Мінських домовленостей та дестабілізації ситуації на сході України.

«Важливо, щоб Росія понесла всю повноту відповідальності за свої протизаконні дії та їхній руйнівний вплив на мирний процес. Держава-окупант та причетні до підготовки і проведення незаконних і фейкових «виборів» мають зіткнутися з додатковими санкціями та обмеженнями за скоєне ними порушення міжнародного права і Мінських угод. Ми покладаємося в цьому на солідарність держав-членів ОБСЄ», – додав Прокопук.

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Він підкреслив, що Україна залишається вірною мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Так звані «вибори» ватажків незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР» вже засудили країни Євросоюзу, Велика Британія і Сполучені Штати.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив 12 листопада, що у Кремлі «з розумінням» поставилися до цих псевдовиборів. При цьому він не зміг уточнити, чи планує Володимир Путін офіційно вітати ватажків бойовиків, що їх оголосили «обраними».

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А російський політолог Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента Росії Владислава Суркова, стверджував, що Сурков, якого називають «кремлівським куратором» окупованих територій Донбасу, вже привітав «обраних» ватажків.

Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».