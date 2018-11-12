Подконтрольные России группировки «ЛДНР» объявили о предварительных результатах «выборов», которые не признали ни Украина, ни США, ни ЕС, ни НАТО. В то же время, в российских СМИ уже появляются сообщения, которые дают понять, зачем Россия вообще «дала добро» на эту акцию: Москва призывает к переговорам с новыми-старыми главарями боевиков. Что Украина может сделать после псевдоголосования, устроенного российскими гибридными силами в Донецке и Луганске? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии (проект Радио Свобода) спросили эксперта аналитического центра «Украинский институт будущего» Игоря Тышкевича.

– Раскручивается российский сценарий, и нужно поднимать этот вопрос не так, как мальчик маленький в песочнице, который решение всех спорных вопросов адресует взрослым. Говорит: «У меня папа, у меня брат» (у меня еще кто-то). Извините, но клянченье санкций – это именно попытка позвать взрослого дядю. Но взрослый дядя может на крик ребенка прийти один раз, второй раз, на третий раз он скажет: «Разбирайся сам», либо попытается повлиять, если обидчик – сын родителей, с которыми он, взрослый дядя, имеет конфликт.

Выборов не было. Кто вас сюда послал?

В реальности, смысл несколько в другом. Россия поднимает ставки. Прекрасно. Что мы имеем на сегодня? Пушилин сегодня ездит в Минск как представитель группировки «ДНР» в Трехсторонней контактной группе. Он стал «главой ДНР», как они это называют. Мы не признаем эти «выборы». На ближайшей встречи ТКГ украинская делегация говорит: «Вы кто такой? Выборов не было. Кто вас сюда послал? Мы не признаем ваших полномочий».

Украина может заявить о возможности выхода из Минского процесса. Мы предупреждаем, что это может произойти в течение 24 часов

Раз. Украина может заявить о возможности выхода из Минского процесса, поскольку «выборы» являются грубым нарушением Минских договоренностей. Другой вопрос, что можно сразу говорить: поскольку мы приверженцы мирного решения, мы пока не выходим, но мы предупреждаем наших партнеров, что это может произойти в течение 24 часов.

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Был депутат французского парламента, местные депутаты из Германии. Правоохранители должны через «Интерпол» объявить этих людей в розыск

Следующее. Организация «выборов» в любые органы власти на территории, которая является частью другого государства – это посягательство на территориальную целостность. «ЛНР» и «ДНР» объявлены, согласно законодательству, террористическими организациями. Есть статьи уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность страны», «сотрудничество с террористическими организациями».

Насколько я знаю, наблюдателем на «выборах» был депутат парламента Королевства Бельгия. Был депутат французского парламента, были местные депутаты из Германии. Это значит, что Украина, украинские правоохранители должны в ближайшее время завести по этому факту уголовные дела и через систему «Интерпол» объявить этих людей в международный розыск.

Пункт третий – наши депутаты прекрасно недавно проголосовали за очень громкий закон об уголовном наказании за незаконное пересечение границы, имея ввиду, в первую очередь, естественно, граждан России. Но закон работает для всех. В таком случае, где уголовное дело за незаконное пересечение границы, либо хотя бы административное наказание (так как закон еще не вступил в силу) в отношении граждан этих государств?

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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