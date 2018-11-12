«Вибори» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей нелегітимні – ЦВК

Центральна виборча комісія України оприлюднила 12 листопада заяву, у якій назвала нелегітимними проведення «виборів» у неділю на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. На думку ЦВК,згадане голосування організоване і проведене у порушення норм Конституції України та виборчого законодавства, всупереч нормам і принципам міжнародного права».

«Внаслідок цього зазначені «вибори» не породжують будь-якого легітимного результату, тобто не мають жодних правових наслідків. Відтак, ЦВК категорично заперечує наявність будь-якого юридичного значення цих незаконних та маніпулятивних «виборів». Комісія наголошує, що лише проведення виборів у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням відповідного міжнародного спостереження є запорукою правового результату виборчого процесу», – мовиться у заяві на сайті відомтва.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» заявили про проведення 11 листопада на окупованих частинах територій Донецької і Луганської областей «виборів» ватажків цих угруповань, а також їхніх «депутатів парламентів». Такі вибори суперечать мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

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Росія, а слідом за нею і підтримувані нею сепаратисти, твердять, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано.

Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».

11 листопада із заявою про невизнання «виборів» виступили у союзі НАТО, а також окремо – у МЗС Литви, Польщі, посольстві Великої Британії.

Окрім того, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель виступили зі спільною заявою після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Парижі, в якій засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори як такі, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України.