(Друкуємо мовою оригіналу)

11 ноября подконтрольные России силы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей проводят псевдовыборы. Украиной, ЕС, НАТО, участниками Минского и Нормандского формата переговоров, а также МЗС ряда государств «​выборы»​ названы незаконными и нарушающими Минские соглашения. Но российские гибридные силы все же их проводят. Проект украинской службы Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии собрал реакции дончан на выборы в соцсетях.

Общая тенденция такая: обычные местные жители негативно высказываются как о самом факте «выборов», так и о Денисе Пушилине, которому пророчат на них победу. В позитивном же ключе выборы освещают только официальные страницы группировки «ДНР» и связанные с ними.

Явно это можно увидеть по результатам голосования на двух крупнейших донецких страницах Вконтакте: «Типичный Донецк» с 432 000 подписчиков:

​И «ДОНЕЦК – Online» с более 53 000 подписчиков:

Подтверждают тенденцию и комментарии относительно выборов:

Смотрите стрим Донбасс.Реалии про псевдовыборы в ОРДЛО в 19:00 11 ноября на Ютуб-канале Радіо Свобода и на странице Донбасс.Реалии в Facebook.

Не вызывают энтузиазма у пользователей и запланированные на вечер 11 ноября «выступления звезд российской эстрады»:

Стоит отметить, что многие пропагандисты идей «русской весны» негативно относятся к «выборам». Например главарь батальона «Восток», бывший полковник СБУ Александр Ходаковский постит фотографии испорченных «бюллетеней».

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Самого Ходаковского к участию в «выборах» не допустили, как и так называемого «народного губернатора» Павла Губарева.

На сообщения так называемого «ЦИК ДНР» реагирует телеграмм-канал «Донецкий Абориген»:

Рядовые пользователи в комментариях к фотографиям с избирательных участков тоже пишут, что не верят в явку, декларируемую группировкой «ДНР».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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