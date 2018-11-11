Іще низка країн приєдналася до засудження псевдовиборів на окупованій частині Донбасу

Іще низка країн долучилася до засудження незаконних псевдовиборів на окупованій частині Донбасу, з яким попередніми днями вже виступили багато країн і міждержавних організацій.

«Міністерство закордонних справ Литви рішуче засуджує незаконне «голосування», … що суперечить нормам міжнародного права. Такі «вибори» грубо порушують мінські домовленості і українське законодавство…» – мовиться, зокрема, в заяві.

Особливе занепокоєння викликає подальше вторгнення російської армії на територію України, продовження порушень перемир’я, ескалація ситуації і мілітаризація Азовського моря. Такі незаконні дії грубо порушують територіальну цілісність України і міжнародні домовленості і серйозно вплинуть на подальші відносини між міжнародною спільнотою і Росією», – заявили в Вільнюсі.

Висловивши підтримку територіальній цілісності і суверенітетові України, в МЗС Литви нагадали: єдиною законною підставою для місцевих виборів на території України є Конституція і законодавство України.

«Ми повторюємо наше засудження тривалої воєнної агресії Росії проти України, продовження ескалації ситуації і мілітаризації Азовського моря, і закликаємо Росію виконати свої зобов’язання, взяті в Мінську, вивести свої війська з території України, припинити будь-яку підтримку незаконних збройних угруповань на Донбасі і відновити контроль на російсько-українському кордоні. Ми наголошуємо на важливості санкцій проти Росії, які мають продовжуватися, доки мінські домовленості не будуть виконані повністю і не буде відновлена територіальна цілісність України», – мовиться в заяві МЗС Литви.

Так само рішуче засудила «вибори» на окупованій частині Донбасу й Польща, яка наголосила, що не визнає ніяких дій, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ці псевдовибори «вписуються у здійснювану Росією політику силової зміни статусу-кво, вираженням якої є також дедалі більша мілітаризація Криму чи агресивні дії в районі Азовського моря», мовиться в заяві.

Варшава наголосила, що псевдовибори не відповідають мінським домовленостям, і закликала Євросоюз і його партнерів до «негайної, солідарної і адекватної реакції через посилення тимчасових обмежувальних заходів і через охоплення забороною на видачу віз і обмеженнями на активи осіб, відповідальних за організацію так званих виборів».

Посольство Великої Британії в Україні, зі свого боку, заявило, що нелегітимні «вибори» на окупованій частині Донбасу «лише підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру в регіоні». «Велика Британія засуджує це грубе порушення мінських угод», – мовиться в короткій заяві посольства.

Раніше 11 листопада з заявою про невизнання «виборів» виступили й у союзі НАТО. Вони «суперечать букві і духові мінських домовленостей і підривають зусилля з метою мирного вирішення конфлікту», – мовиться в заяві речниці НАТО Оани Лунджеску. «НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми продовжуємо закликати Росії вивести свої війська і припинити підтримувати угруповання бойовиків у Донецькій і Луганській областях України», – мовиться в заяві.

Підтримувані і спрямовувані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні незаконними і терористичними, заявили про проведення 11 листопада на окупованих частинах територій Донецької і Луганської областей «виборів» ватажків цих угруповань, а також їхніх «депутатів парламентів». Такі вибори суперечать мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Бойовики стверджують про «високу явку виборців на дільниці» – станом на 18-у годину за московським часом, який насаджений на окупованих територіях, за їхніми словами, близько трьох чвертей. Напередодні бюджетників, студентів тощо попереджали про необхідність обов’язкової участі у «виборах» і давали знати про негативні наслідки в разі неявки. Також на «виборчих дільницях» був організований розпродаж деяких харчів за цінами, нижчими від звичних, що зібрало там пенсіонерів. Влаштовані й інші заходи біля «дільниць», щоб привабити людей, на кшталт ярмарків, розіграшів призів тощо.

І Україна, і низка держав Заходу, і міждержавні об’єднання, зокрема, Євросоюз чи ОБСЄ, вже не раз засуджували проведення цих «виборів», наголошували на тому, що вони порушують мінські домовленості і перешкоджають виконанню цих угод, і попереджали, що ці заходи є нелегітимними і не матимуть ніяких юридичних наслідків, а їхні «результати» не будуть визнані. Вони також закликали населення окупованих територій не брати участі у виборах, а від Росії, яка фактично керує цими територіями, вимагали скасувати цей захід. У Києві також попереджали, що участь у псевдовиборах є порушенням українського законодавства.

Росія, а слідом за нею і підтримувані нею сепаратисти, твердять, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано. Ці угоди тим часом передбачають на тих територіях єдині можливі вибори – місцеві, на згаданих вище умовах. Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань.

Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом». Зокрема, саме до виконання цих зобов’язань прив’язана можливість полегшення чи скасування санкцій, що їх наклали через агресію Росії на Донбасі Європейський союз, США, країни «Групи семи» і ще низка держав, включно з Україною (санкції, накладені через окупацію Криму, так само прив’язані до повернення Росією півострова під фактичну юрисдикцію України).

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