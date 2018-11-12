Росія хотіла дати донбаським бойовикам слово в ОБСЄ – «Новини Донбасу»

Представники Росії на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі запропонували дати слово скайпом членам угруповань «ДНР» і «ЛНР», але їм відмовили, повідомляє агентство «Новини Донбасу».

Пропозицію Росії заблокували на засіданні у Відні делегації України, США, Канади і Європейського союзу, а представники Італії, яка нині головує в ОБСЄ, назвали пропозицію Росії неприйнятною, мовиться в повідомленні.

Позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ, що є керівним органом організації в період між засіданнями Ради міністрів ОБСЄ і самітами організації, скликали на запит України через псевдовибори, які Росія влаштувала 11 листопада на окупованій частині українського Донбасу.

Попередніми днями, а також раніше 12 листопада низка окремих держав і міжнародних організацій виступила, іноді по кілька разів, із засудженням цих «виборів» як таких, що грубо порушують і мінські домовленості про врегулювання в регіоні, і українське й міжнародне законодавство, а відтак не мають ніяких наслідків. Вони також різко критикували Росію за проведення цих виборів і за порушення її зобов’язань за мінськими домовленостями, зокрема, за відмову вивести з України свої війська й військове обладнання і роззброїти місцевих бойовиків.

У США, крім того, також звертали увагу, що підтримуваним і спрямовуваним Росією збройним сепаратистським угрупованням «ДНР» і «ЛНР», що є незаконними за українським законодавством і визнані в Україні терористичними, немає місця за мінськими домовленостями. Псевдовибори стали невдалою спробою Росії узаконити їх, яка провалилася, а ці угруповання мають бути ліквідовані, наголошують у Вашингтоні.

Росія натомість твердить, ніби ці «вибори» нових ватажків двох угруповань і їхніх «депутатів парламентів» відповідають мінським домовленостям, на тій підставі, що в цих угодах ні про які такі вибори взагалі не згадано – а відтак вони, мовляв, і не заборонені. Мінські ж домовленості взагалі не передбачають існування й діяльності будь-яких структур угруповань «ДНР» і «ЛНР» і за єдині можливі вибори на нині окупованих територіях визначають місцеві, що мають бути проведені після політичного врегулювання конфлікту, за рішенням української влади і відповідно до законодавства України, а також відповідати стандартам ОБСЄ.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив 12 листопада, що у Кремлі «з розумінням» поставилися до цих псевдовиборів. При цьому він не зміг уточнити, чи планує Володимир Путін офіційно вітати ватажків бойовиків, що їх оголосили «обраними». А російський політолог Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента Росії Владислава Суркова, стверджував, що Сурков, якого називають «кремлівським куратором» окупованих територій Донбасу, вже привітав «обраних» ватажків.

Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».