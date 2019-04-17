Ціна нафти сягнула максимуму за 5 місяців

Котирування нафти марки Brent зранку 17 квітня сягнули максимальних значень за останні 5 місяців, ціна коливається поблизу позначки 72 долари за барель.

Востаннє такі показники фіксувалися в листопаді 2018 року. Від близького до 50 доларів за барель мінімального значення, зафіксованого в останні дні 2018 року, ціна зросла вже більш як на 20 доларів.

Американський інститут нафти (API) опублікував дані про зменшення запасів сирої нафти у США більш як на 3 мільйони барелів, хоча попередні прогнози аналітиків вказували на зростання таких запасів.

Ціна нафти значною мірою впливає на формування бюджетів країн-експортерів нафти, лідерами серед яких у світі є Саудівська Аравія та Росія.