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12 Березень 2019, Київ 14:28
Донбас.Реалії

ОРДЛО: падает промышленность под российскими силами

Макеевка. Иллюстративное фото

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(Публікуємо мовою оригіналу)

Останавливается – и падает. Украинская промышленность, которая осталась на неподконтрольной территории Донбасса, не только почти прекратила свою работу – на ней учащаются аварии. Зимой все списывали на снег, но наступила весна, а обвалы продолжаются. На днях в Донецке обрушился мост сортировки на шахте Скочинского. Каковы причины обрушения, и были ли пострадавшие, неизвестно. С начала года известно, как минимум, о шести обрушениях на промышленных объектах ОРДЛО.

В первых числах январях дважды обваливались крыши над цехами крупных металлургических комбинатов – Макеевского и Алчевского. В первом случае информация об этом появилась в социальных сетях со ссылкой на работников комбината. А позже появились и несколько фотографий из цеха.

Также в комментариях говорилось, что никто из работников не пострадал, но плиты упали всего в нескольких метрах от машинистов кранов. На Алчевском меткомбинате обвалилось 900 квадратных метров крыши. Об этом писал пользователь твиттера – Necro Mancer. По его словам, крыша находилась в аварийном состоянии. Обошлось без пострадавших.

Макеевский и Алчевский меткомбинаты были «национализированы» группировками ОРДЛО и перешли под управление компании «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинских олигархом Сергеем Курченко.

11 января в Макеевке обрушилась металлическая крыша торговых рядов на территории центрального рынка. Травмы получили 4 людей. Фото есть тут:

Позже причиной обрушения администрация Макеевки, подконтрольная России, назвала большое количество снега. Такую же причину указали в так называемом «МЧС ЛНР» и при обрушении крыши троллейбусного депо в Луганске. Происшествие произошло 18 января. Внутри здания находилось 2 человека. Они не пострадали.

16 января в Стаханове обвалилась крыша вагоностроительного завода. Об этом также сообщали в подконтрольном России «МЧС ЛНР». Обрушились железобетонные перекрытия заготовительного цеха. Площадь обрушения 500 квадратных метров. Во время падения крыши в цехе находился охранник, он не пострадал.

А вот 28 января в оккупированной Горловке погиб сотрудник машиностроительного завода. В одном из цехов предприятия обвалились стены. Под завалами нашли тело работавшего там слесаря. На это предприятие также вводилось «внешнее управление» группировкой «ДНР».

Скрин из видео, снятого внутри цеха после обвала
Скрин из видео, снятого внутри цеха после обвала

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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