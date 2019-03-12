(Публікуємо мовою оригіналу)

Останавливается – и падает. Украинская промышленность, которая осталась на неподконтрольной территории Донбасса, не только почти прекратила свою работу – на ней учащаются аварии. Зимой все списывали на снег, но наступила весна, а обвалы продолжаются. На днях в Донецке обрушился мост сортировки на шахте Скочинского. Каковы причины обрушения, и были ли пострадавшие, неизвестно. С начала года известно, как минимум, о шести обрушениях на промышленных объектах ОРДЛО.

В первых числах январях дважды обваливались крыши над цехами крупных металлургических комбинатов – Макеевского и Алчевского. В первом случае информация об этом появилась в социальных сетях со ссылкой на работников комбината. А позже появились и несколько фотографий из цеха.

Также в комментариях говорилось, что никто из работников не пострадал, но плиты упали всего в нескольких метрах от машинистов кранов. На Алчевском меткомбинате обвалилось 900 квадратных метров крыши. Об этом писал пользователь твиттера – Necro Mancer. По его словам, крыша находилась в аварийном состоянии. Обошлось без пострадавших.

Макеевский и Алчевский меткомбинаты были «национализированы» группировками ОРДЛО и перешли под управление компании «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинских олигархом Сергеем Курченко.

11 января в Макеевке обрушилась металлическая крыша торговых рядов на территории центрального рынка. Травмы получили 4 людей. Фото есть тут:

Позже причиной обрушения администрация Макеевки, подконтрольная России, назвала большое количество снега. Такую же причину указали в так называемом «МЧС ЛНР» и при обрушении крыши троллейбусного депо в Луганске. Происшествие произошло 18 января. Внутри здания находилось 2 человека. Они не пострадали.

16 января в Стаханове обвалилась крыша вагоностроительного завода. Об этом также сообщали в подконтрольном России «МЧС ЛНР». Обрушились железобетонные перекрытия заготовительного цеха. Площадь обрушения 500 квадратных метров. Во время падения крыши в цехе находился охранник, он не пострадал.

А вот 28 января в оккупированной Горловке погиб сотрудник машиностроительного завода. В одном из цехов предприятия обвалились стены. Под завалами нашли тело работавшего там слесаря. На это предприятие также вводилось «внешнее управление» группировкой «ДНР».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)