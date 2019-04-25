Рада ухвалила заборону на наземні сонячні панелі для домашніх СЕС

Верховна Рада ухвалила законопроект про «зелений тариф» разом із правкою, яка передбачає, що домашні сонячні електростанції можуть розміщувати сонячні панелі тільки на дахах та фасадах будівель.

Як повідомляє інформаційна агенція «Інтерфакс», депутати спершу прибрали правку, але потім повернули її перед самим голосуванням.

Згідно з редакцією законопроекту на сайті парламенту, «зелений тариф» передбачений для електричної енергії, виробленої споживачами за допомогою сонячних панелей «за умови їх розташування на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд, встановлюється єдиним для всіх споживачів».

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Таким чином, зелений тариф не буде передбачений для сонячних генераторів, розміщених на землі.

За законопроект проголосував 251 народний депутат, проти – двоє. Семеро утрималися, 87 не голосували.

Раніше ця поправка зазнала критики низки представників енергетичної галузі.