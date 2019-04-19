У Дніпропетровській області на повну потужність запрацювала найбільша сонячна електростанція України

У Дніпропетровській області на повну потужність запрацювала найбільша сонячна електростанція в Україні. Про це повідомили у Днепропетровській облдержадміністрації.

«Гігантську СЕС, що нині входить у трійку найпотужніших в Європі, збудували інвестори на Нікопольщині. Її енергії вистачить, аби повністю забезпечити електрикою кілька невеликих міст області», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що електростанцію побудували менше ніж за рік біля села Старозаводське Нікопольського району. На ділянці колишнього рудного кар’єру встановили близько 750 тисяч панелей, що виробляють майже 200 МВт електроенергії.

Над проектом, реалізований виключно на кошти інвесторів, працювали 1600 українських та китайских інженерів та будівельників. Було залучено 216 мільйонів євро інвестицій. За розрахунками, станція може виробляти енергію для 140 тисяч будинків.

Проект реалізовували китайська компанія China Machinery Engineering Corporation та українська компанія ДТЕК.