Питання електропостачання «Води Донбасу» лишається неврегульованим – «Укренерго»

Електропостачання комунального підприємства «Вода Донбасу» лишається неврегульованим, повідомляють у національній енергетичній компанії «Укренерго». Як стверджують у підприємстві, його працівники мали перевірити готовність електроустановок для знеструмлення абонентів на інші джерела живлення, але їх не допустили до енергетичних об’єктів.

Як пояснюють в «Укренерго», «Вода Донбасу» з січня 2019 року отримувала електроенергію від постачальника останньої надії – державного підприємства «Укрінтеренерго». Однак і від нього комунальне підприємство мали відключити з 1 квітня, після чого воно має укласти договір з будь-яким іншим постачальником електроенергії.

«Слід зазначити, збільшення боргу КП «Вода Донбасу» негативно впливає на увесь енергоринок. Адже без вирішення проблеми незаконного споживання борги цього КП стануть важким фінансовим тягарем для учасників оптового ринку електроенергії. За інформацією з відкритих джерел, загальний борг за електроенергію КП «Вода Донбасу» вже зараз перевищує 2,4 мільярди гривень», – повідомляють у відомстві.

«Укренерго» додає, що надіслало комунальному підприємству «Вода Донбасу» звернення щодо надання необхідних підтверджень готовності до припинення електропостачання.

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Зі свого боку у «Воді Донбасу» повідомляють, що послуги «постачальника останньої надії» коштують на 25-30% дорожче, ніж інших постачальників.

«При середньомісячному споживанні в 60 мільйонів кіловат-годин платити за цей обсяг доведеться на 30 мільйонів гривень більше. Відсутність механізму з відшкодування видатків на електроенергію з перекидання води у маловодні регіони, збиткові тарифи на території, непідконтрольні українській державній владі, низький рівень оплати самостійними водоканалами за спожиту воду, стали причинами несвоєчасних платежів за електроенергію в повному обсязі і заборгованості, що утворилася», – пояснюють у підприємстві.

Частина об’єктів КП «Вода Донбасу» перебуває на контрольованій Україною території, частина – на окупованій. Зокрема водозабір, станція фільтрації та підйому води діє на підконтрольній Києву території, звідки ця вода подається в окупований Донецьк в обсязі 860 тисяч кубів щодобово.