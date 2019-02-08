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Вся Донецкая область может остаться без водоснабжения. Об этом предупреждают в областной государственной администрации. Если на неподконтрольной территории разделят мощности коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», это приведет к систематическим неплатежам и, как следствие, остановке работы канала «Северский Донец – Донбасс». Сейчас коммунальщики и чиновники просят международных партнеров образумить представителей ОРДО и не делить компанию. Ведь под угрозой срыва большой международный аудит водоснабжения всего региона.

Намерения разделить единственную компанию, поставляющую воду в города Донецкой области, озвучили на неподконтрольной правительству территории. Якобы из-за задолженности перед работниками «Воды Донбасса». Из-за задержек с зарплатой на неподконтрольной территории коммунальщики массово увольняются. Это подтвердили в «Компании «Вода Донбасса».

По словам одного из специалистов, знакомого с ситуацией с другой стороны линии разграничения, в городах Тельманово, Комсомольское, Старобешево, Новоазовск уже сейчас не хватает работников. Сотрудники аварийных бригад увольняются из-за задолженностей по зарплате. Рассчитываются и работники насосных станций, не хватает персонала на очистных сооружениях многих городов.

В Донецкой ОВГА утверждают, что задолженность перед коммунальщиками создана искусственно. Городские водоканалы, которые не подчиняются «Воде Донбасса», получая платежи от населения, не рассчитываются с поставщиком воды.

«Население там за воду платит, хотя тарифы на неподконтрольной территории не пересматривались с 2014 года. Но и эти деньги собирают местные городские водоканалы, которые не подчиняются «Воде Донбасса», например «Донецкий горводоканал». Они находятся под управлением местной, так называемой, администрации и фактически не рассчитываются должным образом за поставленную воду», – говорит первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистраци Евгений Вилинский.

Именно из этих денег, говорят в облгосадминистрации и начисляется зарплата сотрудникам компании «Вода Донбасса», которые работают на неподконтрольной территории. Поэтому, утверждают украинские чиновники, поводы для «национализации» коммунального предприятия надуманные. Более того, разделив компанию, на неподконтрольной территории добьются лишь остановки работы канала и поставки воды в Донецк, Горловку, Макеевку и другие неподконтрольные города. Городские водоканалы окончательно прекратят рассчитываться с «Водой Донбасса», эти долги спровоцируют задолженность за электроэнергию и отключение насосов. Без воды, по данным облгосадминистрации останутся почти все города Донецкой области от Торецка до Мариуполя.

«Вода идет с Лиманского водохранилища через систему водогонов, а потом обеспечивает Горловку, Енакиево, Макеевку, Донецк. То есть всю эту агломерацию городов, которые находятся на неподконтрольной территории до самой границы с Россией. И фактически речь идет о том, что прекратив водоснабжение по каналу из-за долгов за электроэнергию, остановиться водоснабжение всей области. Вся Донецкая область останется без воды до самого Мариуполя», – предупреждает Евгений Вилинский.

Сейчас чиновники обратились к международным партнерам, чтобы те повлияли на ситуацию и убедили администрацию неподконтрольных территорий не разделять компанию «Вода Донбасса».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)