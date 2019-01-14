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Уже третий день без водоснабжения живут люди в прифронтовом Торецке. Из-за аварии на водопроводе около неподконтрольной Горловки, в городе прекратили подачу воды. 14 января здесь объявили режим чрезвычайной ситуации, потому что люди начали сливать воду из батарей. Если так пойдет и дальше, то 50-тысячный город просто замерзнет. Воду доставляют в котельные и населению 10 пожарных автомобилей и автоцистерны коммунальных служб.

Жители Торецка ищут воду повсюду. Дмитрий Иванов говорит, что слышал о каком-то колодце в заброшенном доме в частном секторе. И направляется туда, чтобы раздобыть питьевой воды.

Воду подвозят, но мы не успеваем набрать, потому что все на работе

«Тут заброшенный сектор, там заброшенный дом, там колодец хороший. Там люди все с нашего квартала берут. Воду подвозят, но мы не успеваем набрать, потому что все на работе. Однажды вечером я видел, как машина подъезжала, а так толком не получается набрать воды, просто не всегда попадаем туда», – говорит Дмитрий Иванов.

Людям питьевую воду развозят две автоцистерны. Одна из Славянска, другая из Мариуполя. Конечно, этого не хватает, жалуется местная жительница Елена Сиренко. Ведь надо приготовить еду, вымыть посуду, заварить чай. Домашних питомцев тоже необходимо поить.

«У меня аквариум, у меня улитки живут, у меня кошки живут, у меня знаете, сколько воды уходит, кроме того, что на меня надо! Вот сейчас капусту пойду тушить, и ведра воды, чтобы помыть посуду, не хватит», – переживает Елена.

В городе воды нет уже третьи сутки. Люди начали раскручивать батареи. Если не восполнять эти незапланированные потери на теплотрассах, город просто замерзнет.

Поэтому спасатели в первую очередь поставляют воду в резервуары котельных.

Ежедневно на котельные города мы доставляем 200 тонн воды

«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям задействовали 10 единиц техники, из них 8 подвозят техническую воду, еще две развозят питьевую воду населению и на социальные объекты. Ежедневно на котельные города мы доставляем 200 тонн воды», – рассказывает начальник 22 пожарно-спасательного отряда госсужбы по чрезвычайным ситуациям Игорь Сбитнев.

Авария, из-за которой Торецк остался без воды, произошла на водогоне в так называемой «серой зоне» возле неподконтрольной Горловки. Скорее всего, говорят спасатели, это случилось из-за гидроудара. Коммунальщикам повезло, что на этом участке линии разграничения режим тишины будет действовать еще три дня.

У нас осталось три дня, чтобы отремонтировать водовод

«Режим тишины был объявлен в декабре прошлого года. И он, к счастью, будет действовать до 17 января. В рамках этих договоренностей и проводятся сейчас аварийные работы. У нас осталось три дня, чтобы отремонтировать водовод. Противоборствующая сторона подтвердила гарантии безопасности для сотрудников аварийной службы. С той стороны также за соблюдением режима тишины следит группа ОБСЕ», – говорит заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

Осложняет работы выпавший снег. Ведь участок местности может быть заминирован, поэтому на обследование земли уходит дополнительное время. Городские власти обещают, как только порыв будет устранен, сразу начнут заполнять все резервуары, а затем воду подадут населению.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)