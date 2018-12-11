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В Луганской области из-за повреждения магистрального водопровода проблемы с водоснабжением ощутили на себе жители городов и сел по обе стороны фронта. Авария произошла на подконтрольной Украине территории – в районе поселка Золотое-4. Из-за этого прекратилась перекачка воды на оккупированную территорию. Также ограничилось водоснабжение и некоторых населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Изначально Попаснянская районная администрация, а также заместитель главы областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявляли, что порыв на водопроводе произошел в результате обстрела.

Однако после обеда представители группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ Попасной эту информацию опровергли.

Повреждение имело технический характер. То есть обстрела не было

«Примерно в 13:30 представители группы ЦВС Попасная побывали в этом районе. Пообщались с работниками водоканала, которые там работали. Они им сказали, что повреждение имело технический характер, обусловленный состоянием водопровода. То есть обстрела не было», – рассказал представитель группы Андрей Бондарь.

К нам теперь не заедешь. Дорога размыта – жительница Золотого-4

Речь идет о водопроводе высокого давления, который ведет на неподконтрольную территорию. Авария произошла в районе поселка Золотое-4. В самом поселке водоснабжение есть – населенный пункт запитан из другого источника. Но из-за порыва часть жителей Золотого-4 оказались отрезаны от других населенных пунктов. Об этом рассказала одна из местных жительниц, которая попросила не называть ее имени. По ее словам, после повреждения водопровода поток воды из него попал в населенный пункт. И дорогу, которая ведет из поселка к трассе, размыло.

Там все размыто, все отрезано. К нам не подъедешь

«Центральная дорога идет грунтовая. Там все размыто, все отрезано. К нам не подъедешь. Теперь, если от нас выезжать или скорой к нам доехать – это только через ноль. Это далеко», – рассказала жительница поселка Золотое-4

Тем временем, сокращена подача воды в Попаснянском районе. Об этом сообщает местная районная администрация. Это связано с тем, что после оккупированного Первомайска водопровод возвращается на подконтрольную территорию именно в этом районе. По словам главы военно-гражданской администрации Золотого и села Катериновка Константина Ильченко, на водопроводе ведутся ремонтные работы.

Будут работать, пока полностью не устранят повреждения

«Сразу же выехала бригада подразделения, которое обслуживает водопровод высокого давления. Будут устранять, будут работать, пока полностью не устранят повреждения», – рассказал Константин Ильченко.

Порыв магистрального водопровода ощутили на себе и жители оккупированных городов. Согласно сообщению подконтрольной группировке «ЛНР» компании «Лугансквода», в восьми городах объемы подачи воды сократились от 40 до 80%. Речь идет о таких городах, как Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Брянка, Петровское, Стаханов и Кировск.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)