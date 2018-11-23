У деяких районах Донецька другу добу немає води

У деяких районах окупованого Донецька другу добу відсутнє як холодне, так і гаряче водопостачання, повідомляють місцеві жителі «Радіо Донбас.Реалії», проекту Радіо Свобода. Зокрема, води немає у Петровському та Кіровському районах (західна частина ближче до лінії розмежування). Водопостачання відсутнє з 8 ранку 22 листопада.

Підконтрольна Росії адміністрація повідомляла про планове скорочення подачі води на 25% у зв'язку з ремонтом на Донецькій фільтрувальній станції, однак за багатьма адресами вода відсутня повністю, пишуть донеччани у соцмережах. У повідомленні компанії «Вода Донбасу» серед населених пунктів, де мало припинитись водопостачання через ремонт, Донецька не було.

16-18 листопада на непідконтрольній частині Луганської області було відсутнє електропостачання та, як наслідок, опалення. Після відновлення подачі електрики у Луганську, де в ті дні трималась мінусова температура, сталося багато аварій на теплотрасах.