Единственный источник воды для Торецка и нескольких сел близ линии разграничения – вышел из строя. Централизованное водоснабжение населенных пунктов на подконтрольной Украине территории до сих пор не восстановлено. По версии Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, был поврежден водогон большого диаметра «Горловка – Торецк» в районе Торецка.

С вечера 16 декабря без воды 43 тысячи человек у линии разграничения в Донецкой области. Подачу воды по водоводу «Горловка-Торецк» прекратили около 23:00 в воскресенье. Этот водовод – единственный источник воды для Торецка, Железного, поселков Северный и Южный Донецкой области.

Воду в него подают насосные станции, которые находятся во временно оккупированной Горловке. Работники этих станций держат постоянную связь со своими коллегами из компании «Вода Донбасса». Они решили, что водовод поврежден, и остановили подачу воды, рассказывает заместитель начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Владислав Гусинский.

В Горловке насосы работают, а вода в Торецк не поступает, есть порыв, и он образовался в результате вчерашних боевых действий

«Вода Донбасса» есть как на неподконтрольной, так и на подконтрольной Украине территории. У этих служб есть связь, из Торецка они связались с Горловкой (там стоит насосная станция, которая подает воду в города Торецк, Зализное, поселки Северный и Южный). В Горловке насосы работают, а вода в Торецк не поступает. Из этого мы сделали предположение, что есть порыв, и он образовался в результате вчерашних боевых действий», – сообщил Владислав Гусинский

В Торецке имеется резервуар питьевой воды объемом 10000 метров кубических, в котором сейчас 2500 метров кубических питьевой воды. При необходимости вода будет подаваться населению почасово из резервуара. Города обеспечены водой минимум на 10 дней. В 5 километрах от Торецка находится поселок Новгородское. Он питается по другой ветке. Если в Торецке закончатся запасы, службы по чрезвычайным ситуациям намерены наладить подвоз из Новгородского.

Место и характер повреждения до настоящего времени не определены, ремонтная бригада повреждение не видела, так как для выезда на место нужно разминировать территорию и согласовать выполнение работ с военными.

Информации о повреждении водовода нет и у штаба Операции объединенных сил. Однако, там сообщили, что российские гибридные силы проявляют повышенный интерес к объектам, отвечающим за жизнеобеспечение региона. На прошлой неделе саперы ВСУ нашли минную закладку под самим водогоном в районе Торецка, и она была обезврежена.

Риск остаться без воды у жителей Торецка был еще на прошлой неделе, сообщил начальник пресс-центра ООС Виталий Саранцев.

«Если бы планы боевиков были осуществлены и произошла эта диверсия на водогоне, то без воды осталось бы несколько населенных пунктов в Донецкой области, возможно, и сам Донецк. А также Торецк, Горловка, Зализное, Северное, Южное. А 11 декабря был поврежден водогон на Луганском участке в районе Попасной», – сообщил Виталий Саранцев

В середине октября в Торецке и населенных пунктах поблизости было остановлено водоснабжение из-за прорыва водопровода «Горловка – Торецк» в «серой зоне». Подачу воды удалось восстановить только через 9 дней.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)