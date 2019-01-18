В компании «Вода Донбасса» могут провести международный аудит. Коммунальщики это делают с надеждой на капитальные вложения от международных организаций. До сих пор сотни тысяч жителей Мариуполя, Марьинки, Красногоровки не имеют стабильного доступа к питьевой воде. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) готовы провести аудит по обе стороны линии разграничения.

На заседании трехсторонней контактной группы в Минске 17 января стороны достигли предварительной договоренности о том, чтобы провести аудит компании «Вода Донбасса». Как это будет выглядеть технически, пока говорить рано, достигнута принципиальная договоренность о проведении аудита, сообщил спикер МККК Александр Власенко.

Красный Крест согласился выступить посредником, поскольку компания «Вода Донбасса» работает с обеих сторон линии соприкосновения, она жизненно важна для Донецкой области. Система водоснабжения Донецкой области устроена так, что одни и те же водогоны снабжают и подконтрольную и оккупированную часть Донецкой области, – сообщил Александр Власенко.

Объекты водоснабжения не могут быть мишенью для сторон во время этого конфликта, и они должны иметь охранный статус

«Объекты водоснабжения не могут быть мишенью для сторон во время этого конфликта, и они должны иметь охранный статус. Мы на этом постоянно настаиваем при содействии с компанией «Вода Донбасса», мы помогаем ей осуществлять деятельность по водоснабжению. Как технически будет выглядеть этот аудит, пока говорить рано, поскольку 17 января была достигнута только предварительная договоренность», – отметил Власенко.

Украинские власти надеются, что подконтрольная России администрация предоставит сотрудникам Красного Креста доступ ко всем объектам компании «Вода Донбасса».

Областные власти Донецкой администрации утверждают, что очень заинтересованы в этом аудите, это основная предпосылка для капитальных вложений международных организаций в ремонт системы водоснабжения.

В 2017 году была утверждена программа «Вода Донеччины». Она предусматривает ремонт существующих и создание резервных источников водоснабжения для Мариуполя. Предусмотрено строительство водогона от Покровской фильтровальной станции до города Марьинка и Красногоровка.

Чтобы привести качество водоснабжения в норму, понадобится около четырех лет и около 6 миллиардов гривен, утверждает директор департамента коммунального хозяйства Донецкой обладминистрации Лариса Гусева. Если часть этой программы смогут профинансировать международные организации, это очень поможет наладить водоснабжение такого крупного города, как Мариуполь, рассказывает Лариса Гусева.

Приходится дополнять Мариуполю нехватку воды из Второго Донецкого водогона водой из Старокрымского водохранилища, а там солевой состав очень большой

«От Славянска до Мариуполя мы сможем тогда подать качественную воду в необходимом количестве. Славянский район, село Васильевка – это насосная станция Южнодонбасского водогона, который подает воду из Покровска в Мариуполь, они не в том состоянии, чтобы в полном объеме поставлять воду в Мариуполь. И приходится дополнять Мариуполю нехватку воды из Второго Донецкого водогона водой из Старокрымского водохранилища, а там солевой состав очень большой и это проблема», – говорит Гусева.

Если вода из канала Северский Донец – Донбасс через Южнодонбасский водогон не подается на Мариуполь и Авдеевку, необходимо создать резервный источник водоснабжения для Мариуполя, утверждают власти Донецкой области. За счет Красного Креста уже создано резервное водоснабжение Покровска из Карловского водохранилища летом 2018 года.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)