Более 3,6 миллиона людей на востоке Украины, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), страдают от проблем доступа к чистой воде и нуждаются в улучшении санитарных условий, около 500 тысяч из них – дети.

В условиях продолжительных конфликтов дети в возрасте до 15 лет повергаются более высокому риску погибнуть от заболеваний, связанных с отсутствием чистой воды и плохих санитарных условий, чем от угроз, которые несут боевые действия напрямую. К такому выводы пришли аналитики Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Ко Всемирному дню воды ЮНИСЕФ опубликовал глобальный доклад, в который впервые вошла Украина. В отчете говорится, что на востоке Украины около 3,6 миллиона человек страдают от проблем доступа к воде, поскольку система водоснабжения в этом регионе работает с перебоями из-за продолжающего вооруженного противостояния. В фонде подчеркивают, что отсутствие чистой воды и необходимого уровня гигиены являются реальной угрозой для будущего жителей региона, в том числе 500 тысяч детей. Также отмечается, что частые отключения воды в сочетании с недостаточным уровнем вакцинации детей увеличивают риск распространения инфекционных заболеваний.

​Полевые исследования ЮНИСЕФ показали, что дети в некоторых районах на Донбассе вынуждены часами стоять в очередях к скважинам и колодцам, а в других районах – преодолевать километры пути, чтобы набрать воду из местных источников.

«Спланированные атаки на систему водоснабжения и санитарии – это атаки на беззащитных детей. Доступ к воде – это основополагающее право человека. Вода необходима для жизни», – подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор в своем обращении.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе более 30 работников системы водоснабжения региона были убиты или получили ранения

​Атаки на системы водоснабжения

Среди наиболее уязвимых в результате обстрелов объектов инфраструктуры на Донбассе остается система водоснабжения. Согласно докладу ЮНИСЕФ, в 2018 году было зафиксировано 89 атак на данные объекты инфраструктуры. В результате разрушений и обесточивания водонапорных систем несколько миллионов человек на продолжительный срок оставались без доступа к чистой воде. За первые три месяца 2019 года ЮНИСЕФ уже зафиксировал 19 случаев подобных атак.

В отчете также указывается, что каждый четвертый житель районов, которые расположены вблизи линии разграничения, страдает от ежедневного или еженедельного недостатка чистой воды.

Напряженная ситуация в регионе и продолжающиеся обстрелы создают также дополнительные препятствия для оперативного устранения повреждений в системе. В фонде отмечают, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе более 30 работников системы водоснабжения региона были убиты или получили ранения.

Один из самых уязвимых объектов системы водоснабжения на Донбассе остается Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая входит в предприятие «Вода Донбасса». ДФС обеспечивает водой более 1 миллиона людей по обе стороны линии разграничения – город Авдеевку и его окрестности, а также несколько районов Донецка. Станция расположена фактически на линии огня в «серой зоне», поэтому она страдает от прямых попаданий и значительных разрушений.

​ЮНИСЕФ призывает обеспечить постоянный доступ к воде

В 2018 году ЮНИСЕФ помогал местным комунальным предприятиям обеспечивать доступ к чистой воде, а также оказывать неотложную помощь в ремонте поврежденной системы водоснабжения, в том числе предоставляя химикаты для очистки воды. По подсчетам фонда, более 2,3 миллиона людей в прошлом году получили такую помощь – включая доставку цистерн с водой и бутилированную воду.

В своем докладе Детский фонд ООН призывает остановить атаки на объекты и сотрудников системы водоснабжения, а также обеспечить бесперебойное водоснабжения и качественные санитарные условия в кризисном регионе. Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, ЮНИСЕФ организовал в Киеве фотовыставку «Вода под прицелом», где показаны фотоистории детей на Донбассе об их постоянной борьбе за доступ к чистой воде.

​Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняются Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на конец декабря 2018 года, за время конфликта погибли около 13 000 человек, почти 30 000 – ранены.