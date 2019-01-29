ЮНІСЕФ: близько півмільйона дітей на сході України потребують невідкладного захисту

Близько 500 тисяч дітей на сході України потребують невідкладного захисту та гуманітарної допомоги, у тому числі доступу до чистої питної води, безпечного середовища для навчання, якісної охорони здоров’я та психосоціальної підтримки, повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Згідно зі звітом, регулярні обстріли критично важливої інфраструктури водопостачання, електропостачання та опалення обмежують доступ до питної води для 3,2 мільйона людей у Донецькій та Луганській областях.

У 2018 році спостерігачі зафіксували 89 атак та обстрілів на об’єкти водопостачання, які призвели до травмувань дев’ятьох працівників. У той час, як у 2016 та 2017 роках не було зафіксовано таких випадків, у минулому році задокументували значний ріст інцидентів, які вплинули на працівників та водну інфраструктуру.

В ЮНІСЕФ зазначили, що діти не мають умов для безпечного навчання – тільки за період з січня до грудня 2018 року від обстрілів постраждали 16 навчальних закладів, а ще 50 закладів були тимчасово закриті, обмежуючи доступ дітей на отримання освіти.

В Україні ЮНІСЕФ потребує 21,1 мільйона доларів для забезпечення потреб уражених конфліктом сімей і дітей, що проживають у межах 20 кілометрів з обох сторін лінії розмежування.

Загалом ЮНІСЕФ заявляє, що йому необхідно 3,9 мільярда доларів для невідкладної допомоги 41 мільйону дітей у світі.