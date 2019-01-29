ЮНІСЕФ заявляє, що потребує 3,9 млрд доларів для невідкладної допомоги 41 мільйону дітей

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) потребує 3,9 мільярда доларів для невідкладної допомоги 41 мільйону дітей у світі, повідомила прес-служба організації.

«Сьогодні мільйони дітей, що живуть в умовах конфліктів або надзвичайних ситуацій, страждають від жахливого рівня насильства, стресу та травм. Вплив нашої роботи із захисту дітей не можна переоцінити. Якщо діти не мають безпечних місць, де вони можуть погратися, якщо вони не можуть воз’єднатися із своїми сім’ями, якщо вони не отримують психосоціальної підтримки, вони не зможуть подолати травми від війни, що часто не є очевидними», – підкреслила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За оцінками ЮНІСЕФ, понад 34 мільйона дітей, що живуть в умовах конфліктів або надзвичайних ситуацій, не отримують необхідного захисту, у тому числі 6,6 мільйона дітей у Ємені, 5,5 мільйона дітей у Сирії та 4 мільйони дітей у Демократичній Республіці Конго.

Найбільше допомоги потребують: сирійські діти-біженці та громади в Єгипті, Йорданії, Лівані, Іраку та Туреччині, що їх приймають (904 мільйони доларів), діти в Ємені (542,3 мільйона доларів), діти в Демократичній Республіці Конго (326,1 мільйона доларів), діти в Сирії (319,8 мільйона доларів) та діти в Південному Судані (179,2 мільйона доларів).